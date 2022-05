Os signos que podem perder a paixão intensa que possuem

Alguns signos do zodíaco podem perder a paixão intensa que possuem quando passam por momentos difíceis em suas vidas amorosas.

Confira quais são:

Áries

O ariano costuma ser apaixonado com tudo o que se dedica. No entanto, ele pode endurecer seu coração quando sua segurança foi abalada no amor. Uma traição pode fazê-lo ter sede de controle, tornando-o alguém autoritário e que não mede as palavras. Este comportamento acaba afastando não só boas novas oportunidades, como também quem ama sua companhia verdadeiramente.

Gêmeos

O geminiano confia nas trocas que possui com as pessoas que se conecta, mas quando alguém o rejeita ou desvaloriza sua dedicação e sentimentos, ele sentirá profundamente. Este signo prefere tirar um tempo para escapar do ressentimento e fará de conta que não se importa com nada, atitudes que podem ser autodestrutivas e afastam quem realmente quer ajudá-los a superar.

Leão

Quando o leonino passa por uma situação que o fez se sentir menosprezado no amor, é bem possível que ele endureça seu coração e se proteja ao ponto de colocar barreiras ao redor de si. Ele será desconfiando e lidará com uma mágoa intensa. Quando as coisas começam a passar, é bem possível que ele prefira dar um giro completo em sua vida e passar por transformações importantes.

Libra

O libriano é do tipo que não quer demonstrar suas maiores decepções, especialmente no amor. Infelizmente, dentro de si, ele pode lidar com uma trava importante relacionado aos sentimentos. Quando isso acontece, é comum que ele tente frear qualquer nova conexão e distancie a possibilidade de ter algo mais sério. É preciso ser alguém muito especial para conseguir quebrar esta barreira.

Sagitário

O sagitariano é sempre muito apaixonado e dedica energia ao amor. Por isso, quando passa por uma decepção tentará descobrir onde irá depositar suas ações sem se machucar de novo e bloqueará qualquer coisa mais profunda. Ele pensará apenas em si e pode ir atrás de qualquer prazer momentâneo que o faça esquecer um pouco o quanto sofreu. Cair na imaturidade pode fazê-lo lidar com consequências bem complicadas.

