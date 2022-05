Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 9 a 13 de maio de 2022

Mais uma semana chegou e surpresas podem movimentar os primeiros dias de maio de 2021! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 9 a 13 de maio de 2022:

Áries

Momento de prosperidade. Lembre-se de pedir tudo o que quiser e estar de bom humor. Afaste da sua vida pessoas tóxicas que não são boas; você é muito persistente e isso o faz insistir alguém que não é pra você.

Esta semana você poderá tomar decisões importantes em sua vida. Uma viagem por motivos de trabalho trará bons resultados.

Não tenha medo do que vão dizer e vá em frente; uma de suas virtudes é ser original. Você continuará estável com seu parceiro, apenas tente não afogar o relacionamento e dê um ao outro o seu tempo.

O ariano solteiro terá amor apaixonado por Capricórnio ou Virgem. Seu dia de sorte será 11 de maio e seus números são 01, 23 e 27. Tente usar cores fortes para atrair abundância.

Touro

Boas energias se multiplicam no seu aniversário. Você terá dias de surpresas agradáveis. Faça novos negócios, mas tenha cuidado com a inveja.

Para o taurino que está em um relacionamento amoroso, é hora de ficar calmo e evitar os ciúmes sem motivo; tenha um relacionamento estável.

Em seu trabalho, existe a oportunidade crescer mais ou conseguir uma nova posição. Cuidado com quedas; tente andar com cuidado na rua.

Você terá sorte no dia 12 de maio com os números 07, 12 e 39. Uma viagem e um presente. Tenha cuidado com empréstimos e tente gerenciar melhor suas despesas.

Gêmeos

Grandes conquistas. Na vida profissional, tudo estará a favor. A compra de algo importante. Você será convidado para uma viagem com seu parceiro.

Você comemorará o aniversário de um membro da família. Uma ascensão profissional chegará, então tente aproveitar essa boa sequência.

Estes são tempos de mudança na vida. Você terá que cuidar melhor da saúde. Um negócio vai muito bem. Seu dia de sorte é 13 de maio, com os números 05, 19 e 33. Use o amarelo para atrair a felicidade.

Câncer

Você terá realizações de trabalho. Não tenha medo do futuro e arrisque mudanças; o sucesso está garantido, apenas tente ser mais prudente.

Tomar sol e usar roupas leves ajuda que a energia positiva se multiplique, você verá que tudo vai correr muito bem. Você permanecerá estável com seu parceiro amoroso. Os cancerianos que são solteiros se aproximam do amor com o signo de Peixes ou Escorpião.

Continue estudando, pois ajudará no seu futuro. Seu dia de sorte será 10 de maio com os números 03, 08 e 21. Uma compra importante e pode ser de residência; tudo sairá bem. Cuidado com o que você fala e tente não entrar em fofoca. Cuidado com alergia e infecção intestinal.

Leão

Hora de boa sorte. Você terá muito poder nos dias de hoje para fazer as mudanças necessárias e ser melhor. Você deve ter muito cuidado em suas ações e decisões, principalmente com más intenções das pessoas ao seu redor.

Tente ter muito cuidado com o que você assina e o que você conta sobre o seu negócio. Você verá uma mudança no trabalho com um aumento econômico.

No amor, tenha cuidado com ter dois amores ao mesmo tempo; não seja dominado pela paixão antes da razão.

Tente não ficar chateado com nada. Continue com o exercício que o ajudará a ficar mais calmo. Seu dia de sorte será 9 de maio e seus números são 01, 06 e 23. Use a cor laranja para atrair a felicidade.

Virgem

Siga os novos projetos, mas não fale sobre eles para evitar inveja. No ambiente de trabalho e estudos, as energias podem ser intensas. Tente não brigar e fique sempre calmo, analise o que você vai fazer.

Uma oportunidade de crescimento virá para você em todos os aspectos. O vermelho aumentará a intuição e você verá como seu desejo se tornará realidade.

Seu melhor dia é 13 de maio. A sorte virá com os números 10, 15 e 20. Cuidado com as perdas e cuide melhor de seus pertences.

Você manterá um relacionamento estável. Os virginianos que estão em um relacionamento têm um compromisso firme com a estabilidade emocional.

Libra

A força espiritual é grande para fazer mudanças em sua vida e você será vitorioso. Organize as questões legais que você tem pendentes. Lembre-se que é hora de crescer economicamente.

Uma viagem surge. Você terá mais oportunidades de crescimento profissional. No amor, é hora de se comprometer e manter um relacionamento mais estável.

Quem está solteiro tem mais compatibilidade com Gêmeos e Aquário. No trabalho, você terá reuniões e precisa buscar a oportunidade que você tanto deseja.

Seu dia de sorte será 11 de maio com os números 02, 17 e 21. O branco atrai sorte. Um animal de estimação trará muita felicidade. Você receberá um prêmio.

Escorpião

Você está no momento crucial de sua vida para crescer em todos os sentidos. Lembre-se de que você é um líder. Em 10 de maio a sorte aumenta e você realizará em tudo o que se propõe a fazer.

Em seu trabalho chegam mudanças. Você vai comprar passagens ou planeja uma viagem nos dias de hoje. Faça um curso para estar mais preparado.

No amor, alguém do signo de Áries ou Virgem irá procurá-lo. O passado retorna pedindo para voltar. Exercite-se e tenha mais saúde.

Evite brigar com seu parceiro e fiquem calmos. Lembre-se que o ciúme é um problema de insegurança, então tente ficar mais calmo. Cuide das dores de cabeça e nas costas. Seus números são 05, 24 e 33. Sua cor que atrai abundância é o amarelo.

Sagitário

Você será reconhecido esta semana em tudo que fizer. Serão dias muito bons para você e para os negócios. Tenha cuidado com o que você diz e tente não entrar em fofocas.

O amor virá até você. Sua sorte aumenta em 14 de maio será um dia de mudanças para melhor. Faça uma caminhada de manhã com roupas brancas para aumentar a sorte.

Peça que a abundância venha até você e o que não era para você, que se retire. Você terá muito trabalho esta semana e deve evitar conflitos.

Você receberá dinheiro extra. Aproveite sua liderança e sabedoria, pois elas o ajudarão a ter mais sucesso. Seus números da sorte são 19, 28 e 60.

Capricórnio

Sua ótima atuação profissional vai fazer você crescer muito como pessoa. Seu signo é um dos mais inteligentes do Zodíaco, por isso o sucesso virá até você sem problemas.

Você está passando por uma boa fase econômica; não a desperdice em festas ou com amigos. Guarde dinheiro para o futuro. Sua melhor compatibilidade é com Áries e Escorpião.

Os capricornianos que são solteiros, podem conhecer alguém do signo de Peixes ou Leão para algo sem compromisso. É melhor cuidar da saúde e deixar o álcool por um tempo.

Seu melhor dia é 13 de maio e é de abundância econômica. O branco atrai a sorte. Seus números da sorte são 01, 30 e 44. Na vida é melhor falar e não brigar. Você precisa controlar seu temperamento.

Aquário

A sorte estará do seu lado. Um negócio ou o trabalho vai bem. Alguém o ajuda a crescer financeiramente, só tome cuidado com a inveja. O verde ajuda a cortar o que é negativo. Você receberá um convite para fazer uma viagem. Dinheiro extra.

A sorte aumenta em 11 de maio com os números 00, 15 e 26. Use mais verde e branco. Uma cirurgia sai bem. Você enviará algo para o conserto ou planeja uma viagem.

Lembre-se de que você deve economizar para o seu futuro e não apenas viver o momento. Faça um curso. Um animal de estimação trará muita alegria.

Peixes

É hora de você crescer profissionalmente e na vida pessoal. A facilidade para você conversar com pessoas de poder e melhores oportunidades de trabalho aumenta.

Você está naquele momento de ter um relacionamento estável em sua vida amorosa. Uma viagem o ajudará a crescer. Em termos de trabalho, um emprego melhor chegará, mas também motivará mudanças.

Cuide da sua saúde, vá ao médico e aprenda a ter uma alimentação mais saudável. Não peça mais favores, é melhor que você resolva seus problemas. Você terá um ótimo dia em 13 de maio.

Seus números mágicos são 08, 37 e 50. Use perfume antes de sair de casa para cortar energias negativas. Suas cores são vermelho e azul.

