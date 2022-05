Um dançarino compartilhou a estranha fantasia sexual que vivenciou recentemente por conta da sua estranha semelhança com a estrela internacional Channing Tatum, 42 anos.

Will Parfitt sempre faz com que as pessoas o confundam com o ator de Hollywood, como detalhado pelo site Daily Star.

Atualmente trabalhando como dançarino em um popular show de palco na Austrália, ele se tornou uma estrela do TikTok com o reconhecimento da aparência.

Em um vídeo, ele revelou: “As pessoas pensam que eu sou Channing Tatum, até chamam o nome dele durante o sexo”.

No Instagram, Parfitt já conta com mais de 1,5 milhão de seguidores e um perfil verificado pela plataforma.

Homem muito parecido com galã famoso revela que situação mudou sua vida sexual por completo

Segundo o site, o stripper também compartilha outros vídeos provocando os internautas com seus movimentos eróticos.

Will está atualmente em uma turnê na Austrália por Melbourne, Sydney e Brisbane até dezembro.

Ainda de acordo com as informações, alguns disseram que Will é uma “versão melhorada” de Channing Tatum. Confira:

'People think I'm Channing Tatum, they even call his name during sex'https://t.co/7mEbbUKVLL pic.twitter.com/65egsPVcSG — Daily Star (@dailystar) May 5, 2022

Texto com informações do site Daily Star