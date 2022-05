Esses são os sinais CLAROS de que o amor acabou

Não importa o tempo junto, seja dias, meses ou anos, algumas relações acabam simplesmente esfriando. São diversos fatores que motivam o término, pode ser a rotina, a falta de comprometimento de uma das partes ou até mesmo não ter nenhum motivo. Quando isso acontece, muitas dúvidas surgem: será que acabou mesmo? Eu devo lutar para permanecer na relação?

Caso você esteja em dúvida sobre esses aspectos, confira a seguir os sinais que mostram que o amor realmente acabou, de acordo com o site Mulher Conectada.

Não existe mais expectativas

Esses sinais podem ser demonstrado por uma das partes da relação ou a duas. Não pensar em planos futuros juntamente com a pessoa é um sinal de que a relação continua apenas por comodismo, quando na verdade alguém deseja seguir seu caminho sozinho.

Não existe mais interesse sexual

O sexo não é tudo em uma relação, mas se não existe mais vontade de fazer sexo com aquela pessoa, ou quando acontece, se torna algo desconfortável, é um dos sinais que o amor acabou e principalmente, a atração, chegou a fim.

Falta flexibilidade

Quando existe amor, o casal faz de tudo para ficar junto. Se desdobram do jeito que dá, marcam encontros em horários aleatórios para matar a saudade, gostam de passar o final de semana juntos, etc. Além disso, é comum que alguém abra mão de coisas e tope desafios apenas para agradar o outro. Quando o amor se vai, essa flexibilidade se perde e além dos encontros não serem mais prioridades, um quer ser mais dono da razão do que o outro e as brigas são infinitas.

Falta de respeito

Também está ligado com a inflexibilidade. O respeito é um dos pilares de uma relação saudável e quando ele acaba, o relacionamento fica comprometido, pois não existe mais uma comunicação honesta e o respeito da opinião do outro.

Perda de admiração

Outro sinal importante, mas que muitas pessoas não se dão conta, é a perda de admiração que acontece quando o amor acaba. Você para de admirar as conquistas do outro, ou até mesmo a parte física, como a beleza, o cheiro, etc.

