Essa é a quantidade de horas EXATAS que um adulto deve dormir, segundo estudos

Você se sente cansado diariamente, mesmo dormindo consideravelmente bem durante a noite toda? Talvez você não esteja descansando a quantidade exata. É através do sono que ocorrem as manutenções no corpo humano. Durante a noite, o corpo reserva um tempo para organizar as atividades, se recuperar dos danos sofridos ao longo do dia e se preparar para um novo dia.

Você provavelmente já ouviu falar que a quantidade exata de sono que um adulto deve ter é entre 7 e 8 horas diárias. Descansar durante este período permite evitar a perda de concentração; memória e até mesmo a capacidade de entender e resolver problemas no dia seguinte. Esse estudo recente mostra que, adultos com mais de 40 anos que desejam manter uma boa saúde física e mental mostraram que 7 horas de sono por noite são realmente o mínimo necessário para um bom funcionamento cognitivo.

A pesquisa investigou hábitos de estudo e a saúde mental de quase quinhentos mil adultos, entre 38 e 73 anos que moram no Reino Unido. Aqueles que dormiram menos do que 7 horas começaram a sentir sintomas que os outros voluntários mais descansados não apresentam, como ansiedade e depressão. Além de alterações na saúde mental, também é possível detectar a relação entre falta de sono e o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, como demência ou Alzheimer.

Caso você tenha problemas para dormir, busque por tratamentos médicos especializados. Uma outra dica é entender sobre a sua alimentação, pois ela também influência o sono. Antes de dormir, procure ingerir alimentos leves e não faça o uso de bebidas gaseificadas e cafeinada, além dos alimentos apimentados.

