Bateu a fome? Esse é o melhor ‘lanche’ para diabéticos

Não tem jeito, quando aquela fominha em horários aleatórios bate, seja em casa ou no trabalho, é comum sair correndo para atacar a geladeira, os armários, a fruteira, ou seja, qualquer lugar que você enxergar pela frente que guarde comida. Porém, para pessoas que possuem uma dieta controlada ou alguma restrição alimentar, saciar essa forme pode ser um desafio, pois não é qualquer alimento que pode ser ingerido.

Essa questão também afeta as pessoas que possuem diabetes. Afinal, comer um pacote de salgadinhos ou um pacote de bolacha (ou biscoito) é totalmente desaconselhável, pois esses alimentos podem elevar, e muito, a taxa de glicose no sangue, desequilibrando a condição.

Mas para tudo existe solução. Neste momento, certos alimentos se tornam melhores opções do que outros, pois além de saciar aquela fome entre uma refeição e outra no meio da manhã ou no meio da tarde, ainda são opções saborosas e saudáveis. Um desses ‘lanches’ pode ser amêndoa, um fruto seco rico em proteínas, vitamina E, magnésio e gorduras monoinsaturadas que impactam positivamente na diabetes.

Um grupo de cientistas realizou um estudo (em inglês) sobre o impacto desse fruto seco oriundo da amendoeira em pessoas que possuem diabetes. De acordo com suas descobertas, o consumo habitual de 2 onças (equivalente a 56 gramas ou 45 unidades) está associado a uma redução nos níveis de glicose e insulina no sangue em jejum.

Porém, é preciso controlar o consumo pois esse nível de porção representa um ganho calórico considerável: em 45 amêndoas se obtém 340 calorias. Além disso, é recomendado que as porções sejam divididas ao longo do dia.

