4 perfumes masculinos para você utilizar no trabalho ou faculdade

Uma das dicas para que você tenha um ótimo dia de trabalho ou de estudos é se sentir bem consigo mesmo, e para que isso aconteça, nada melhor do que estar bem vestido, confortável e claro, com um cheiro agradável, não é mesmo?

Para que isso aconteça, que tal conferir uma lista com perfumes importados para você utilizar tanto no trabalho como na faculdade? Veja a seguir as fragrâncias indicadas pelo youtuber especializado em perfumes, Luis Jordão.

Polo Cologne Intense

Esse é um perfume é perfume Aromático Fougére lançado em 2021. A fragrância lembra o clássico perfume Polo, porém com aromas mais modernos, como o Ambroxan. É um perfume ideal para o trabalho, devido a sua formalidade e seriedade misturado com o frescor, que deixa o aroma confortável.

As notas de topo são Hortelã, Manjericão e Toranja, as notas de coração são Sálvia Esclaréia, Tomilho e Folha de Violeta e as notas de fundo são Ambroxan, Patchouli e Vetiver.

Zaad Santal

O perfume nacional Zaad Santal foi lançado em 2021e é o mais indicado da lista para ambientes mais formais, como o trabalho e faculdade. É uma fragrância amadeirada, com sua nota mais evidente sendo o Sândalo.

As notas de topo são Pimenta de Szechuan, Noz-moscada, Gengibre e Bergamota, as notas de coração são Sândalo, Whiskey, Folha de Violeta e Lavanda e as notas de fundo são Cedro, Âmbar, Vetiver, Almíscar e Patchouli.

Bleu de Chanel

Esse Amadeirado Aromático é um clássico da perfumaria masculina, lançado em 2010. A base amadeirada é uma das mais comuns em perfumes masculinos, porém, nessa fragrância, as misturas com as outras notas deixa a fragrância mais refrescante e até mesmo sensual. O Bleu de Chanel pode ser ser utilizado tranquilamente como um perfume assinatura.

As notas de topo são Toranja, Limão, Hortelã e Pimenta Rosa, as notas de coração são Gengibre, Noz-moscada, Jasmim e Iso E Super e as notas de fundo são Incenso, Vetiver, Cedro, Sândalo, Patchouli, Ládano e Almíscar Branco.

Al Haramain (L’Aventure)

Essa é uma fragrância inspirada em outra importada, a Aventus, da Creed, porém com um valor mais acessível. Seu aroma de Chipre Frutado é um diferencial na perfumaria masculina, despertando um ‘cheiro de riqueza’ e de sofisticação. Com certeza essa fragrância irá te render elogios.

As notas de topo são Limão, Bergamota e Elemi, as notas de coração são Notas Amadeiradas, Jasmim e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Almíscar, Patchouli e Âmbar.

