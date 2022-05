10 sinais que indicam que você sofre com ansiedade e como detectá-los Foto - Pexels

Embora muitos ainda tenham a ideia de que a ansiedade é definida apenas por um medo sobre o que ainda não aconteceu, a verdade é que existem diversos sinais de origem psicológica e física que podem indicar que a situação está fora de controle e que precisa de ajuda.

O grande problema quando este sentimento não é controlado, é que pode impactar diretamente em sua rotina e em determinados casos resultar em quadros mais complexos.

Pensando nisso, trouxemos hoje uma lista com os sinais que indicam que você sofre com ansiedade e que necessita de auxílio profissional.

10 sintomas físicos e psicológicos de ansiedade

Insônia;

Sensação de estar “em seu limite”;

Medo;

Inquietação;

Não consegue relaxar;

Tensão muscular;

Náusea;

Taquicardia (quando seu coração está acelerado demais);

Sudorese;

Formigamento.

Estes também podem ser sinais de ansiedade

Calafrios;

Angústia;

Sensação de desmaio;

Dor no peito;

Não consegue se concentrar;

Tonturas;

Tremores;

Pensamos negativos como tragédias, catástrofes, entre outros (que podem ser indicativos de depressão também).

Além da lista acima, outros sintomas podem ser listados e são indicativos de que uma pessoa sofre com ansiedade, independente do nível encarado. No entanto, para a análise e diagnóstico adequado, é preciso que você busque um profissional psicólogo, uma vez que este texto é apenas informativo.

É válido ressaltar que a ausência de acompanhamento adequado pode resultar em quadros como agorafobia, pânico, fobia social, entre outros, por isso a necessidade de ajuda especializada. Não esqueça que você não está sozinho.

