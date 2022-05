Os signos que não assumem, mas sempre culpam o outro

Alguns signos do zodíaco podem ser grandes defensores de si mesmos e acabam sempre jogando a culpa nos outros, mesmo que não assumam esta conduta.

Confira quais são:

Áries

O ariano costuma ter uma personalidade forte e, mesmo que seja por caminhos honestos, busca sempre sair ganhando de alguma maneira. Isso faz com que ele tenha certa dificuldade de assumir erros, pois não querem aceitar que também fracassam nas atitudes; o caminho sempre termina em apontar o dedo para as falhas que o outro já cometeu. Infelizmente, esta atitude infantil pode fazer com que eles acabem perdendo a oportunidade de se desculpar e crescer.

Touro

O orgulho do taurino nem sempre sai de controle, mas a teimosia tende a falar mais alto, principalmente diante de inseguranças. Quando isso acontece este signo se sentirá extremamente incomodado a qualquer sinal de que está levando a culpa e o julgamento. Mostrar que o outro já agiu igual ou pior do que ele, acaba sendo sua forma de se tirar de foco com argumentos, que podem ser bem questionáveis. Este signo precisa aprender que todos passam pelo incomodo de errar querendo acertar ou não e as consequências devem ser enfrentadas com maturidade.

Leão

O leonino é capaz de ser muito compreensivo com quem ama, mas ele também é um dos signos que tende a se colocar em um pedestal e não aceitar que cometeu certos erros. Pedir desculpas e deixar que o outro aponte a sua falha pode ser uma dificuldade que aumenta conforme ele leva tudo para o ego; assim, uma disputa por quem é mais integro ou errou primeiro é iniciada. É importante que eles aprendam que, além de tentar consertar as coisas, é necessário assumir e compreender os caminhos que levam até uma falha, pois só assim o outro confia na redenção.

Escorpião

O escorpiano é um dos signos do zodíaco que pode ficar mais na defensiva quando o assunto é assumir os próprios erros. Ele também é dono de uma personalidade forte e um temperamento emotivo que se protege diante de qualquer ameaça, custe o que custar. Infelizmente, esse excesso de barreiras pode fazer com que ele não enxergue o problema pela ótica da justiça e reviva suas mágoas para tentar culpar o outro por seus próprios erros. Quando aprende a vida é sobre saber perdoar e pedir perdão, consegue viver uma melhor relação com os tropeços da vida.

