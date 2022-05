NASA: Telescópio Hubble faz registro impressionante que surpreendeu astrônomos; confira

O Telescópio Espacial Hubble da NASA descobriu uma ‘testemunha’ na cena da morte explosiva de uma estrela: uma estrela companheira anteriormente escondida no brilho da supernova de sua parceira.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, a descoberta é a primeira de um tipo particular de supernova – uma em que a estrela foi despojada de todo o seu envelope de gás externo antes de explodir.

A descoberta fornece uma visão crucial sobre a natureza binária de estrelas massivas, bem como o potencial prequel para a fusão final das estrelas companheiras que chacoalhariam pelo universo como ondas gravitacionais, ondulações no tecido do próprio espaço-tempo.

Os astrônomos detectam a assinatura de vários elementos em explosões de supernovas. Esses elementos estão em camadas como uma pré-supernova de cebola.

O hidrogênio é encontrado na camada mais externa de uma estrela e, se nenhum hidrogênio for detectado após a supernova, isso significa que foi removido antes da explosão.

Como detalhado pela NASA, a causa da perda de hidrogênio era um mistério, e os astrônomos têm usado o Hubble para procurar pistas e testar teorias para explicar essas supernovas despojadas.

“As novas observações do Hubble fornecem a melhor evidência até agora para apoiar a teoria de que uma estrela companheira invisível drena o envelope de gás de sua estrela parceira antes de explodir”, informou.

Telescopio espacial Hubble

Telescópio Hubble faz registro impressionante que surpreendeu astrônomos

Anteriormente, os cientistas teorizaram que os ventos fortes de uma estrela progenitora massiva poderiam soprar seu envelope de gás hidrogênio, mas evidências observacionais não apoiavam isso.

Como detalhado pela NASA, para explicar a desconexão, os astrônomos desenvolveram teorias e modelos nos quais um companheiro binário extrai o hidrogênio.

Em observações anteriores, o Hubble viu dois picos na luz ultravioleta, em vez de apenas o normalmente visto na maioria das supernovas.

“As últimas observações do Hubble indicam que, embora a estrela companheira tenha sido significativamente empurrada, incluindo o gás hidrogênio que havia desviado de sua parceira, ela não foi destruída”, detalhou.

Novas informações em breve

Ao contrário das supernovas que têm uma concha inchada de gás para iluminar, os progenitores de supernovas de envelope totalmente despojado provaram ser difíceis de identificar em imagens pré-explosão.

Agora que os astrônomos tiveram a sorte de identificar a estrela companheira sobrevivente, eles podem usá-la para trabalhar e determinar as características da estrela que explodiu.

Ainda de acordo com informações, com isso, bem como a oportunidade sem precedentes de assistir as consequências se desenrolarem com o sobrevivente. Confira:

Texto com informações da NASA