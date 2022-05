Esse é o PIOR jeito de armazenar a sua máscara

Desde o início da pandemia, muitas discussões já acontecerem em virtude do uso da máscara, sobre qual é mais indicada, quando se deve trocar e também sobre o seu armazenamento. Atualmente no país, o uso de máscara não é mais obrigatório, com alguns estados solicitando o uso apenas em locais fechados e outros apenas em transporte público e unidades que prestam serviço de saúde. Sendo assim, uma das dúvidas que surgem é onde guardar a máscara quando você estiver fora de casa e ela não estiver sendo utilizada no momento.

De acordo o site Meganotícias (site em espanhol), muitas pessoas acabam manuseando da forma errada o item, fazendo com que a parte interna entra em contato com a face externa da máscara, causando a contaminação cruzada. O correto é manusear o mínimo possível e não tocar no rosto. “Não devemos esquecer que o vírus pode permanecer ativo na camada externa da máscara por dias e, claramente, a contaminação cruzada pode ocorrer por não armazená-la adequadamente”, diz Juan Ricardo Olivares CEO de uma empresa fabricante de máscara.

A pior maneira de armazenar a máscara

Muitas pessoas acabaram criando o costume de guarda máscara erroneamente nos bolsos. “Quando você coloca no bolso, você acaba perdendo o formato da da máscara, especialmente a KN95, em que tanto o nariz como a bochecha ficam completamente vedados”, acrescentou o especialista.

Além do manuseio e do armazenamento, é preciso lembrar que as máscaras possuem um tempo de vida útil: as cirúrgicas precisam ser trocadas a cada 4 horas, já a KN95 pode ser mantida até 8 horas., segundo o site.

