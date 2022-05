Os signos que não querem um parceiro descuidado

O amor exige reciprocidade e o mesmo acontece quando o assunto é cuidado; todos os envolvidos devem saber como nutrir um relacionamento justo. Para alguns signos esta é uma verdade máxima e eles não podem ficar muito tempo ao lado de quem se mostra descuidado neste quesito.

Confira quais são estes signos e as suas razões:

Virgem

O virginiano gosta de manter muita coisa em ordem e, quando o assunto é amor, ele também deseja um parceiro que saiba seu papel e nutra o relacionamento. Por mais que dê conta das responsabilidades sozinho, este signo presa pela justiça e sabe o seu valor, o que o faz não ver futuro ao lado de quem faz “corpo mole” ou se perde em indecisões.

Libra

O libriano pode não assumir, mas ele adora o fato de ser amado e mimado pelo parceiro. Isso faz com que ele busque quem sabe cuidar da conexão e não se conforme com um relacionamento de aparências por muito tempo. No amor, ele é orientado por aquilo que realmente importa e não se sujeitará a receber migalhas.

Escorpião

O escorpiano é um grande cuidador de quem ama e deseja que isso seja recíproco. Ele pode ficar muito decepcionado ao sentir que alguém não se compromete no mesmo nível e, se a pessoa descumpriu as expectativas e promessas, pode ficar magoado ao ponto de não perdoar. Este signo toma atitudes e não tem pena de quem escolhe não se importar.

Capricórnio

O capricorniano não vai ter tanto interesse assim por pessoas que não mostram logo de cara que estão dispostas a nutrir um relacionamento com cuidado e iniciativa. Este signo sabe que algumas responsabilidades são apenas deles, mas não quer levar ninguém nas costas. Quem é honesto e coloca na mesa o que acha importante ou não, tende a ganhar seu respeito e também afeto – principalmente se os pontos são em comum.

