Os signos que não assumem, mas querem a liderança no amor

Alguns signos do zodíaco podem até não assumir, mas buscam muito a liderança em suas vidas e não são convencidos facilmente pelos outros, inclusive quando se trata de relacionamentos e amor.

Confira quais são:

Áries

Pode ter certeza que ele vai justificar que o ouve, mas no fundo ele sempre será mais guiado pelas próprias ideias e pode se fechar um pouco para as opiniões que se diferenciam da dele. Ele gosta de ser o líder e ter o controle, pois assim pode determinar o ritmo de como as coisas se concretizam e ter menos dependência – algo que considera muito importante. Se falta maturidade, a pessoa deste signo pode se complicar por falta de tato, escolhendo as piores palavras para impor sua vontade.

Touro

O taurino gosta de construir relacionamentos no quais ambos se esforçam. No entanto, ele prefere que o que acredito seja levado em conta como verdade, pois além de territorial é bastante teimoso. Este signo dificilmente volta atrás em suas decisões e pode entrar em embates acalorados, deixando toda a calma de lado. Quando não está em sua melhor fase, cultiva uma energia contrariada que quase obriga o outro a dar o braço a torcer por desgaste.

Virgem

O virginiano é capaz de tentar mediar e fazer o melhor para que tudo saia bem, inclusive no amor. Mesmo com essa consciência coletiva, este signo prefere estar na liderança e faz o possível para merecê-la. Quando alguém reluta em deixá-lo tomar a frente em um assunto, pode ficar bem desgostoso e gerar conflitos por medo de perder o controle. Se está inseguro de alguma maneira, tende a colocar as cartas da manipulação na manga com mais frequência.

Sagitário

O sagitariano pode parecer muito livre e relaxado, até mesmo no amor e relacionamentos. No entanto, este signo gosta de controlar o tempo e guiar as novas experiências. Suas convicções são fortes e ele sempre dará um jeito de parecer aberto a novas opiniões, mas leva diante o que realmente acredita. É possível que a imaturidade contribua para um egoísmo que atrapalha muito as suas conexões mais íntimas.

