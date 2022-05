Os signos que chamam a atenção do amor no fim de semana

Really Love (Netflix)

O primeiro fim de semana de maio de 2022 chegou e alguns signos do zodíaco estarão chamando a atenção do amor.

Confira quais são:

Gêmeos

O brilho e carisma voltam a brilhar e você chama a atenção. Fique atento, pois quems e aproxima tem interesses extras. É hora de se divertir e não se apressar tanto nos relacionamentos, pois é bem possível que algumas coisas ainda precisam ser definidas em seu coração. Curta o presente e cure-se se necessário!

Câncer

Hora de se mostrar e sair da zona de conforto, pois seu destaque está em alta. Solteiros podem encontrar conexões divertidas e dar passos interessantes; apenas não se precipite e mantenha os sentimentos sob controle. Casais tem a oportunidade de reascender a chama do amor.

Libra

Muitos sentimentos afloram e você transpira coragem para viver novas experiências no amor. Apenas tenha atenção com os impulsos e não deixe de buscar crescimentos positivos. A vida amorosa ganhará um brilho especial, mas as boas decisões ainda estão em suas mãos.

Escorpião

O amor e a sedução se ativam, principalmente para quem está na fase inicial dos romances ou deseja ter um primeiro encontro com alguém. Aproveite este momento com leveza e deixe sua personalidade brilhar, pois a próxima semana pode ser mais dedicada aos afazeres e trabalho.

Sagitário

Seu poder de atração e ação aumentam, o que trará movimentos rápidos para a vida amorosa. Invista nos flertes com desenvoltura e não apresse as cosias, é preciso deixar fluir e começar aproveitar o momento; casais reascendem a chama ao focar nas qualidades um do outro.

Aquário

Momento de charme e carisma que se destaca aos olhos dos outros. Existe muita chance de ter sorte no amor e descobrir novos interesses. Ao aproveitar o momento, é possível ir aos poucos tomando rumos mais sólidos na vida amorosa.

Peixes

Além de carisma, a ousadia fará parte da sua personalidade este fim de semana. É fácil manter diálogos e ir atrás do que deseja no amor. Divirta-se e não tenha medo de tomar a iniciativa, pois tupi está a seu favor. Uma conexão mais especial também pode começar a dar passos importantes.

