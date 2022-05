Todas as pessoas podem ser românticas, mas cada uma agirá de uma forma e deixará alguns sinais do seu apreço no ar.

Confira o sinal de que cada signo do zodíaco é romântico:

Áries

O ariano demonstra seu romantismo quando deseja explorar novas formas de amar e se manter apaixonado pelo parceiro. Ele usa a criatividade e volta a ter um ar jovem de quem está descobrindo os sentimentos.

Touro

O taurino se torna um apaixonado intenso que quer aproveitar cada detalhes do momento. A sensualidade também é explorada e ele sabe como demonstrar os gestos mais estimulantes para o outro.

Gêmeos

O geminiano irá sempre estimular trocas interessantes, cuidando do outro e surpreendendo também para demonstrar seu afeto e a forte conexão que constroem. Ele nutre uma parceria que aquece o coração e faz sorrir.

Câncer

O canceriano mantém a chama da paixão acessa colocando o carinho e a intimidade em tudo o que realizam. Ele quer que a conexão fique cada vez mais forte ao ponto de que já não exista dúvidas do amor.

Confira mais: Os signos que sempre encaram disputas no amor

Leão

O leonino irá explorar as emoções do outro com delicadeza e atenção, mostrando que se importa e que quer se conectar verdadeiramente. Também gosta de presentear e ser detalhista.

Virgem

O virginiano demonstra o romantismo saindo da rotina e se abrindo para descobrir o amor com paixão, desejo e novos passos em sua vida, mesmo que seja pouco a pouco.

Libra

O libriano pode voltar a ter um grande entusiasmo e está disposto a se aproximar da outra pessoa pela intimidade. Ele irá agir sem pressões, mas sempre mimará de alguma forma quem ama.

Escorpião

O escorpiano é capaz de mudar sua vida e incluir quem amam em tudo aquilo que mais gosta. Ele também irá defender sua paixão de qualquer obstáculo.

Sagitário

O sagitariano é capaz de entrar em novos rumos e compartilhar as fantasias que guardava a sete chaves ao lado de quem ama, sendo um parceiro para tudo e sem medo.

Capricórnio

O capricorniano se encorajar a buscar experiências que nem imaginava ao lado do outro e deixar que os sentimentos tomem conta, mudando o aspecto mais sério e ganhando um ar de como nunca tivesse amado tanto antes.

Aquário

O aquariano pode criar uma dependência saudável e quer saber tudo sobre o outro, motivando encontros que aprofundam ainda mais o vínculo.

Peixes

O pisciano pode assumir os riscos de entregar o coração de novo e se abrir sobre o que sente sem medo, ganhando e entregando sua confiança para viver os sentimentos sem travas.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!