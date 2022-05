Conheça as flores mais raras do Brasil e do mundo Flor

Estimas-se que existam em torno de 369 mil espécies de flores no mundo inteiro, com 30 mil delas sendo encontradas no Brasil. Mas você já se perguntou quais seriam as flores mais raras?

De acordo com o blog Cobasi, a flor mais rara do mundo se chama Middlemist Vermelha, pertencente da espécie Middlemist camelia, e como o o nome sugere, possui uma cor avermelhada bem chamativa. A planta é originária da China e foi levada à Grã-Bretanha em 1804, contudo, a partir desse ano, a planta começou a ser dizimada do seu país de origem.

Em terras britânicas, a flor começou a desaparecer, e só foi redescoberta novamente 16 anos depois, na coleção de camélias de William Cavendish, 6º Duque de Devonshire, sendo hoje uma das maiores coleções da espécie do mundo. Hoje emdia a Middlemist Vermelha só é encontrada em dois locais: em um jardim, na Nova Zelândia, e em uma estufa, no Reino Unido.

A flor mais rara do Brasil

Já no Brasil, de acordo com o site,a flor mais rara é a espécie Petunia exserta, com flores vermelhas que medem até um metro de altura. A espécie foi descoberta em 2007 e pode ser encontrada em uma região específica do Rio Grande do Sul que mede apenas 500 km².

A flor vem sumindo com o passar dos dias, seja pela redução de espaço do seu habitat, a temperatura fria da região e até mesmo por conta da sua reprodução, que se propaga com mais facilidade com outras variações de petúnias, gerando flores híbridas, e não exserta originais.

