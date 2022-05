Você leva o celular para o banho? Pare imediatamente! Veja as razões para você mudar esse hábito

Seja para assistir uma série, para acompanhar um podcast ou porque você não consegue ficar longe das suas redes sociais, se você é o tipo de pessoa que leva o celular para o banheiro, especificamente para o chuveiro, é melhor você começar a rever os conceitos dessa prática.

O banheiro é um local atípico das casas, onde a temperatura e a umidade mudam constantemente. Esses fatores podem colocar em risco qualquer aparelho eletrônico, mesmo que eles não encostem na água.

“A água tem propriedades condutoras. Se tentarmos carregar um telefone e ele ficar molhado, pode ocorrer um curto ou o usuário pode levar um choque”, explica o técnico de uma empresa de reparos, Nelson Peña ao jornal LUN e mostrado no site Meganotícias (site em espanhol). “Não é necessário molhar para apresentar problemas. O simples fato de o telefone ter uma temperatura externa e outra interna, faz com que o equipamento condense intensamente”, acrescentou o especialista.

Além disso, os riscos do aparelho cair na água do banho ou da privada são grandes. Embora em alguns casos o defeito possa ser corrigido em uma assistência especializada ou até mesmo com técnicas caseiras, como colocar o aparelho mergulhado no arroz para o cereal sugar o líquido interno, não é sempre que existe salvação.

“Eles podem ser secos, podem oferecer o serviço de extração de toda a umidade, mas mesmo assim o processo de sulfatação das diferentes camadas em que o cartão é composto não para. Portanto, continuará dando problemas”, diz o técnico.

Além das questões técnicas, o problema do celular no banheiro também tem a ver com a saúde mental. Não conseguir ficar longe do aparelho pode significar que você está muito dependente das tecnologias, até em momentos que ela precisa ser colocada de lado. Caso sinta a necessidade, busque por ajuda de um especialista, como um terapeuta.

