Vídeo inusitado mostra homem simulando quedas em supermercados para pedir indenização; confira

Em uma ação totalmente orquestrada, um homem foi flagrado por câmeras de segurança simulando quedas em supermercados, de São Paulo, para processar os estabelecimentos e ser indenizado judicialmente.

Ele tentou aplicar o golpe em unidades nas cidades de Santos e São Vicente, no litoral de São Paulo, de acordo com informações do site G1.

Para dar mais veracidade ao caso orquestrado, ele contava com uma estratégia iniciada previamente.

Ele passava por um corredor, despejava uma substância líquida deslizante sobre o piso, dava uma volta e ao passar pelo local ‘escorregava’.

“A tentativa de golpe ocorreu durante a primeira quinzena do mês de abril e na última segunda-feira (2)”, detalhou o site.

A história inusitada acabou viralizando nas redes sociais e gerando inúmeras reações dos usuários impressionantes pela atitude.

Vídeo inusitado mostra homem simulando quedas em supermercados para pedir indenização

O homem não aplicou golpes só em supermercados, mas também tentou simular um acidente em uma perfumaria de SP.

Ainda de acordo com as informações, a ação do homem pode ser enquadrada como crime de estelionato. Confira vídeo:

Texto com informações do site G1