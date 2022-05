Síndrome Cri du Chat: veja o que é, causas e tratamento

Ontem (5) foi o Dia Internacional da Síndrome Cri du Chat, ou ‘síndrome do miado de gato’, como também é conhecida, uma condição genética rara, resultante de uma anomalia genética no cromossomo 5, causando atraso intelectual e, em casos mais graves, ao mau funcionamento do coração e rins. A síndrome leva esse nome pois, nos recém-nascidos, um dos sintomas é o choro que se assemelha ao miado de um gato, pois a má formação na laringe altera o som do choro do bebê. Porém, o som costuma desaparecer em torno dos dois anos.

Pelo fato do miado ser uma característica bem marcante da Síndrome Cri du Chat, o diagnóstico costuma ser feito logo nas primeiras horas de vida.

Sintomas

Segundo o portal Tua Saúde, os principais sintomas, além do som agudo do choro, são:

Dedos das mãos ou pés unidos;

Baixo peso ao nascer e para a idade;

Única linha na palma da mão;

Desenvolvimento atrasado;

Queixo pequeno;

Fraqueza muscular;

Baixa ponte nasal;

Olhos espaçados;

Microcefalia.

Causas

A síndrome é causa por uma perda no pedaço do cromossomo 5, mas não se sabe ao certo o motivo da exclusão ocorrer. Porém, estudos mostram que não é algo hereditário, podendo acontecer aleatoriamente em qualquer individuo.

Tratamento

Por se tratar de uma alteração genética no cromossomo e a criança já nascer com a Cri du Chat, não existe cura, por isso, o tratamento é realizado para aumentar a qualidade de vida e reduzir os sintomas da síndrome, para que haja evolução da coordenação motora, habilidades cognitivas e perceptivas, atividades de vida diária e nas relações interpessoais.

LEIA MAIS:

⋅ 10 sinais que indicam que você sofre de depressão endógena e como identificá-los

⋅ Acelere o metabolismo e queime gordura: Bebidinha caseira com morango e hibisco que te ajudará no emagrecimento

⋅ Embolia pulmonar: 10 sintomas que avisam sobre esta condição grave