Os signos que estão prontos para transmitir amor

Além de uma importante temporada de Vênus, o planeta do amor, em Áries, o primeiro fim de semana de maio de 2022 conta com uma energia poderosa de aproximação. Alguns signos do zodíaco serão presenteados com ainda mais afeto e estão prontos para transmitir o amor em suas vidas.

Confira quais são e como isso acontecerá:

Libra

Este é um momento em que a parceria entra em foco e o poder de atração também. Se destacar é um grande ponto positivo para os solteiros, mas também pode trazer muito mais beleza e encanto nos relacionamentos. A paixão está em alta e a vontade de se conectar com os outros causará aproximações intensas. Quem quiser aproveitar esta energia para se relacionar com os amigos e a família, também pode colher bons resultados; será tudo muito especial.

Sagitário

O otimismo e o carisma estão em alta, promovendo ainda mais a sua vontade de espalhar o amor pode onde passa. Aproveite este momento para se divertir ao lado das suas pessoas favoritas e também dê uma chance de conhecer mais gente. Tomar a frente e se mostrar ao mundo é sua missão agora, pois também entregará a felicidade para quem o rodeia.

Aquário

Momento de muito autocuidado e consciência do próprio valor, o que o leva a nutrir os relacionamentos de forma mais positiva. Divida seu amor próprio por meio da comunicação e também corresponda a altura quem se importa com você. Este é o tipo de energia que aumenta a abundância quando mais for nutrida.

Peixes

Desde sexta-feira é possível ver um aumento importante de tudo aquilo que nutre a sua alma; a imaginação, criatividade e o amor. Lembre-se que o foco agora é estar bem ao lado de quem ama e passar momentos agradáveis. A autoestima e a intuição o ajudam nesta caminhada de conhecer os sentimentos e compreendê-los de uma nova maneira. Não tema abraçar o novo!

