Os signos que estão com a intuição em alta

O primeiro fim de semana de maio de 2022 chegou e alguns signos do zodíaco podem estar com a intuição mais em alta do que nunca, algo que é positivo, mas também pede certo preparo.

Confira quais signos são e como eles devem agir:

Leão

Desde esta sexta-feira é possível que os pensamentos aumentem e alguns sonhos sejam reveladores; anote e saiba o que fazer com estas informações que nascem do inconsciente. A energia pode fluir facilmente nos próximos dias, mas será ainda melhor se você se divertir e usar a produtividade para fazer o que ama. Respostas sobre como solucionar alguns problemas podem finalmente chegar!

Virgem

Tudo o que tem um significado em sua vida ficará mais claro e isso trará respostas. Essa intuição pode depender muito de ações externas, mas também estará presente dentro de você. Lembre-se como o pensamento e as experiências podem expandir ainda mais as respostas que chegam. Para muitos, é uma hora importante para expressar verdadeiros amores e devoções.

Confira mais: Os signos que querem desafios no amor

Escorpião

A imaginação está ativada e a criatividade também; como a intuição está em alta, é importante refletir para saber distinguir a realidade e a fantasia. Cuide mais de si mesmo e concentre-se em resgatar sua conexão com o passado de forma mais saudável, superando alguns traumas. É hora de deixar esta energia fluir e acessar novas perspectivas importantes.

Capricórnio

Tudo o que é novo está em seu radar e estimula a percepção; a intuição nasce quando você se aprofunda nos próprios sentimentos. Lembre-se de usar a comunicação a seu favor e compartilhar sem tantas barreiras, pois o aumento da intimidade irá ser muito positivo para suas novas conclusões. No amor, isso pode aproximar casais e tudo se tornará mais romântico; é melhor aproveitar!

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!