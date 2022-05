NASA: Telescópio Hubble faz impressionante registro de galaxia espiral; confira

A magnífica galáxia espiral M99 preenche o quadro nesta imagem do Telescópio Hubble da Agência Espacial Americana (NASA).

Como detalhado pela NASA, M99 – que fica a cerca de 42 milhões de anos-luz da Terra na constelação de Coma Berenices – é uma galáxia espiral de “grande design”, assim chamada por causa dos braços espirais proeminentes e bem definidos visíveis nesta imagem.

A Wide Field Camera 3 do Hubble capturou M99 em duas ocasiões distintas, ajudando os astrônomos a estudar dois fenômenos astronômicos totalmente diferentes.

A imagem acima inclui dados de ambos os conjuntos de observações.

Telescópio Hubble faz impressionante registro de galaxia espiral

O primeiro conjunto de observações visava explorar uma lacuna entre duas variedades diferentes de explosões cósmicas: novas e supernovas.

Como detalhado pela NASA, as interações entre anãs brancas e estrelas maiores em sistemas binários causam novas.

Eles são muito mais escuros do que as supernovas que marcam as mortes catastroficamente violentas de estrelas massivas. No entanto, as teorias astronômicas atuais prevêem que eventos súbitos e fugazes podem ocorrer que brilham com um brilho entre o de novas e supernovas.

Ainda de acordo com as informações, o segundo conjunto de observações fez parte de um grande projeto do Hubble destinado a mapear as conexões entre estrelas jovens e as nuvens de gás frio das quais elas se formam.

A combinação das observações do Hubble de estrelas jovens e a visão do ALMA no Chile em nuvens de gás frio permitirá aos astrônomos mergulhar nos detalhes da formação estelar e abrir caminho para a ciência futura com o Telescópio Espacial James Webb. Confira:

Crédito (Reprodução NASA)

Texto com informações da NASA