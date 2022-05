NASA planeja enviar imagens de pessoas sem roupas para espaço e este é o motivo

Antes de mais nada, queremos esclarecer que o planejamento da NASA não tem necessariamente a finalidade que muitos imaginam, mas sim faz parte de um projeto com um objetivo bem específico. Afinal, qual o motivo da agência espacial querer enviar imagens de pessoas sem roupas para o espaço? Nós te explicamos a seguir.

De acordo com detalhes do portal FayerWayer, a ideia principal é “atrair vida extraterrestre” para a Terra. Isso mesmo!

Em linhas gerais, não se trata necessariamente de fotos de pessoas nus, mas sim de desenhos com a aparência humana, tanto de homens quanto de mulheres, e que serão acompanhadas da representação de uma cadeia de DNA.

Nomeado de Beacon in the Galaxy (BITG), a ideia é enviar uma mensagem para qualquer civilização e convidá-las a se comunicar com a Terra. Para isso, ilustrados de forma pixelizada, humanos “estão acenando na tentativa de parecerem mais atraentes”. Veja abaixo a publicação feita no Twitter e que mostra mais detalhes. (Caso não consiga visualizá-la, basta que acesse o link).

Próximo passo é se comunicar com alienígenas

Segundo informações, a mensagem enviada pela NASA também significa uma tentativa de representar a gravidade, codificada em uma linguagem binária atualizada. Especialistas acreditam que esta seria a forma mais compreensível, caso algum ser se depare com ela.

Dentre as informações que conterá este contato estão: “conceitos matemáticos e físicos básicos para estabelecer um meio de comunicação universal”, e informações com relação à composição bioquímica da vida em nosso planeta.

“Embora o conceito de matemática em termos humanos seja potencialmente irreconhecível para a inteligência extraterrestre, o binário provavelmente será universal em toda a inteligência”

Por fim, vale reforçar que esta não é a primeira vez que tal mensagem é enviada da Terra. Na década de 70, uma mensagem anterior foi enviada através das chamadas placas Pioneer, que correspondem às missões Pioneer 10 e Pioneer 11 e garantem que elas ainda estejam no espaço.