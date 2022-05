Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo de 6 a 8 de maio de 2022

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

Confira as previsões para cada signo do zodíaco de 6 a 8 de maiode 2022:

Áries

Você terá um final de semana de muitas alegrias e boas notícias. Você está na sua melhor fase e se sente apaixonado. Você vai sair para passear e jantar.

Cuide da saúde, principalmente dos hormônios e nervos. Dinheiro extra. Um amor proibido pode tentar conquistá-lo e trará problemas.

Você terá problemas no trabalho, mas não deve dar tanta importância a isso. Áries pode ser um signo muito protetor com as pessoas. Seus números da sorte são 15 e 26.

Touro

Você estará analisando uma mudança de trabalho ou de casa. Lembre-se de que seu signo é muito decisivo e precisa ter equilíbrio.

Você terá algumas discussões com seu parceiro e deve manter a calma. Você não vai mais querer se vingar de alguém e deve recuperar sua tranquilidade emocional. Cuide das dores no quadril e nos ossos, lembre-se que elas são o seu ponto fraco; não exagere nos exercícios.

Cuidado com as fofocas entre amigos e lembre-se de não contar tudo para os outros, é melhor ser mais discreto. Seus números da sorte são 12 e 40. Quem está comemorando seu aniversário receberá uma surpresa que lhes dará muita alegria.

Gêmeos

Você fará uma viagem por motivos de trabalho e será muito útil. Lembre-se de ter um tempinho para você e para sair com quem ama; não deixe o amor esfriar.

Você recebe dinheiro extra por uma dívida do passado. Mudança de casa. Hora de ser mais feliz e se libertar de rancores.

Um amor do signo de Aquário ou Libra chegará. Cuide de dores de estômago ou intestino; alimente-se de forma mais saudável. Continue com seus estudos nos finais de semana para estar melhor preparado. Seus números da sorte são 3 e 19.

Câncer

Você vai viajar por motivos e deve aproveitar o tempo para se divertir. Fale claramente com o seu parceiro e conte tudo o que sente; assim ficará mais calmo.

Você acaba com amizades tóxicas e isso renova suas energias. Aprenda a selecionar com quem você mora ou convive. Pague suas dívidas e se liberte de más energias. Um romance passageiro chegará; não insista.

Seus números da sorte são 7 e 18. Cuide da sua família. Veja bem o que come para evitar dor de estômago.

Leão

Comece o fim de semana com uma boa atitude e retome o autocuidado. Uma caminhada nestes dias pode ajudar a renovar as energias e se sentir melhor.

Deixe o ciúme de lado e tente controlar aquele impulso que só causa problemas. No sábado você irá a uma festa e verá amigos que não vê há muito tempo. Você processa documentos e papeis importante.

Não seja rancoroso e não guarde tanta dor para que sua energia positiva cresça. Sentimentalmente, você é forte e isso significa que sempre tem a resposta certa; acredite.

A meditação e a conexão com o espiritual o ajuda. Seus números da sorte são 5 e 23. Lembre-se de nutrir uma relação positiva com quem ama.

Virgem

Você terá uma sexta-feira de muita sorte em termos de recompensas e dinheiro. Cuidado com a inveja e não conte seus planos de mudar de casa.

Seu signo sempre procura estar bem com seu parceiro e família; isso é muito importante e trará resultados. Você faz um curso e tudo sai bem. Renove o visual.

Seus números da sorte são 21 e 33. Uma venda ou compra ocorre como o esperado. Um convite para viajar tende a surgir.

Libra

Esta sexta-feira será um dia de sorte em sua vida, pois a oportunidade de emprego e crescimento econômico chegará. Seja mais discreto com seus projetos futuros.

Viagens e bons momentos. Não deixe ninguém abusar da sua bondade. Chegada de dinheiro extra para pagar algumas dívidas. Você termina com seu parceiro por problemas de ciúmes, mas conhecerá pessoas que são muito compatíveis e isso fará com que você se sinta muito feliz.

Lembre-se de que seu signo não sabe ficar sozinho, mas deve evitar cair em roubadas por carência. Seus números da sorte são 27 e 38.

Escorpião

Sexta-feira de sorte para o seu signo com os números 2 e 16. Você já vai fechar os contratos que tinha planejado e se sairá bem.

Cuidado com a teimosia no amor; às vezes alguém não é para você e é melhor fechar esse círculo. É hora de seguir em frente.

Você compra algo e faz mudanças. Alguém pedirá dinheiro emprestado. Cuide mais da saúde para se sentir bem.

Domingo é um dia espiritual para estar em paz; ouça a intuição. Passe bons momentos ao lado de quem ama e deixe os conflitos para lá, especialmente em família.

Sagitário

Um dia de mudanças positivas chegará nesta sexta-feira. Lembre-se que existe tempo para tudo e chegou a hora de crescer e deixar a indecisão de lado.

Não se exponha tanto. O tempo não volta. Não fique nervoso com situações que você não pode controlar e relaxe. Aprenda a deixar de lado os problemas que não são seus e ter melhores momentos.

Lembre-se sempre de estar atento às suas dívidas e não comprar por comprar. No domingo fique seja mais caseiro e descanse. Seus números da sorte são 13 e 40. Momento de comemorar.

Capricórnio

Você terá muitas reuniões de trabalho nesta sexta-feira e mudanças positivas na vida profissional. Encontre a resposta correta para os problemas.

Cuidado com os amores do passado e não caia nessa situação de crise amorosa novamente. Cuide das dores de garganta e não exagere nos vícios.

Seus números da sorte são 19 e 20. Você é muito compatível com os signos de Áries e Libra em todos os sentidos. Tente não beber muito álcool neste fim de semana.

Aquário

Fim de semana para estar com todas as melhores vibrações ao seu redor. Lembre-se que os aquarianos têm pensamentos muito fortes e conseguem o que desejam. Aproveite as chances e portas que se abrem.

Você é muito impulsivo em sua vida amorosa e é por isso que novos relacionamentos não duram muito; passe algum tempo sozinho até que o amor verdadeiro chegue.

Seus números da sorte são 30 e 41. O vermelho atrairá o amor. Presentes e momentos felizes ao lado de quem ama.

Peixes

Sexta-feira cheia de boas energias para crescer mais em sua vida profissional: tente encontrar novas oportunidades de trabalho que lhe serão dadas sem problemas.

Este fim de semana você ficará muito confuso entre dois amores e isso o deixará muito pensativo, não se estresse e deixe seus sentimentos mostrarem com quem ficar em sua vida amorosa.

Seus números da sorte são 8 e 19. Você está viajando para visitar a família. Documentos saem como o planejado. Se divirta com quem ama e celebre.

