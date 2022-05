5 dicas para aumentar a fixação do perfume na pele

A fixação do perfume na pele depende muito da fragrância, se ela foi feita para durar, e da qualidade. Porém, algumas pessoas acabam não sabendo que o tempo que o aroma dura na pele também depende da própria pele. Por exemplo: uma fragrância que dura por muitas horas na em alguma amiga e exala o aroma a uma distância muito grande, em você pode evaporar rapidamente e exalar um aroma bem fraco e quase imperceptível. Mas será que existe algum maneira de resolver isso?

Não existe uma fórmula mágica para que o perfume fixe no seu corpo, mas algumas dicas e hábitos podem ajudar, além de escolher o perfume certo. “O primeiro passo é entender qual tipo de perfume está usando, afinal, cada um possui uma quantidade de concentração de fragrância no frasco, que interfere diretamente em quanto tempo a fragrância durará na pele. As principais diferenças estão entre colônia, body splash e perfumes. Além disso, a aplicação deve ser feita em pontos estratégicos do corpo”, explica Olindo Caverzan Junior, perfumista e diretor de uma marca de perfumaria e beleza.

O especialista separou 5 dicas que irão ajudar no processo. Veja a seguir:

Escolha perfumes mais concentrados

Fragrâncias que possuem mais notas concentradas irão durar mais tempo na pele. Quanto maior a dosagem de composição utilizada na produção, maior o seu teor e consequentemente o tempo de duração da fragrância no corpo. Além disso, aromas considerados leves, como coloniais, florais e cítricos, contribuem para uma menor absorção, rápida evaporação e um menor tempo de percepção.

Guarde em um lugar adequado

Muitas pessoas acabam guardando os perfumes no banheiro, algo que não é indicado. Fatores como umidade, iluminação e temperatura influenciam diretamente na qualidade, durabilidade e até mesmo na fragrância, que pode ter o aroma alterado. Por isso, prateleiras em geral e penteadeiras também não são locais recomendados. Guarde os frascos dentro de armários sem luz, calor e vapores e sempre mantenha-o dentro da caixa.

Aplique em regiões quentes

Essa é uma dica simples, mas o local de aplicação influencia, e muito, tanto a fixação quanto a projeção. Escolha lugares como pulso (a parte de cima, e não de baixo), pescoço, nuca, meio dos seios, tornozelos e na parte de trás do joelho, pois são regiões que contam com uma maior circulação de sangue o que eleva a temperatura da pele, promovendo uma evaporação mais lenta e intensa.

Não esfregue

Uma mania incorreta que muitas pessoas mantém é esfregar a região em que o perfume foi aplicado. Caso você faça isso, o aquecimento na região acontece de forma acelerada, pois as moléculas aromáticas da composição são destruídas e a sua intensidade no local aplicado diminui. Por isso também que o mais indicado é borrifar o perfume em cima do pulso, e não em baixo, pois a parte de baixo do pulso costuma encostar em diversas superfícies, fazendo o cheiro evaporar rapidamente.

Pele hidratada

Uma dica de ouro é hidratar a pele antes das borrifadas. “Por exemplo, nos dias mais frios, o ideal é utilizar hidratantes com uma composição mais densa, pois ajudará na maior durabilidade do perfume no corpo”, finalizada Olindo.

