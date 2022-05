Relacionamento: Saiba quais são os 5 motivos pelos quais você sonha com seu ex. (Reprodução/HBO Max)

Quando sonhamos com algo, o nosso subconsciente provavelmente está apontando para algum registro guardado na memória. E quando se trata do ex, significa que aquele relacionamento deixou algumas marcas em nossas vidas.

E, caso você tenha sonhado com o ex, pode se perguntar: “Será que ainda o amo?” Não necessariamente... Há diversas razões que levam seu parceiro antigo a fazer parte de seus sonhos.

Baseado no portal Nueva Mujer, aqui estão alguns dos possíveis motivos pelos quais você sonha com o seu ex.

1 – Você possui assuntos pendentes

Terminar algo pela metade sempre causa aquela ansiedade incômoda. Talvez tenha ficado conversas pendentes, questões abertas e outros problemas que deveriam ser resolvidos dentro do relacionamento.

Caso você tenha sonhado com ele e sente que ainda há essa pendência, o ideal é que haja um encontro com o seu ex, para colocar um ponto final nas questões não resolvidas.

2 – Você está carente

Esse sentimento de solidão ocorre quando há pouco tempo para dizer adeus. As emoções e a nostalgia se cruzam, revelando que você não estava tão preparado para o fim do relacionamento.

“Pode ocorrer durante a etapa da ruptura, quando não encontra ninguém com quem compartilhar e acaba pensando naquela pessoa, há uma mínima esperança em você para reatar, e isso reflete nos sonhos (na imaginação)”, explica o Infobae.

3 – Você está pensando demais nas coisas

Sabe quando você cria cenários em sua mente, por volta daquilo que já aconteceu? Pensamentos como: “O que teria acontecido se...” ou “E se fosse desta forma...”, são recreados pelo seu cérebro que acabam te levando aos sonhos com o ex. Se houve um ponto final, procure seguir em frente.

4 – Você enfrenta problemas no relacionamento atual

Caso tenha seguido em frente com um novo parceiro, mas ainda assim segue sonhando com o ex, pode ser que sinta falta de como as coisas eram no passado.

“É muito provável que apareçam as comparações nos relacionamentos. Sem embargo, não é ruim ou algum índice de infidelidade, mas sim parte de um processo de construção que a mesma pessoa deve decidir, porque no final é o seu caminho, sua vida”, aponta a mesma fonte.

5 – Seu ex representa outra coisa

Sonhos também podem ser apenas simbólicos, sem grandes significados por trás. Pode ser que seu ex represente apenas um momento significativo em sua vida. Contudo, é necessário analisar seu cenário atual e emocional em relação a seu parceiro antigo, para que saiba identificar o motivo dos sonhos.