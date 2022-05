Os signos que não assumem a rivalidade no amor

Alguns signos do zodíaco não gostam de assumir que existe uma rival a altura quando o assunto é amor. No entanto, é possível perceber seu descontentamento e competição devido a alguns sinais.

Confira quais são:

Gêmeos

Por mais que seja um dos mestres em fazer ciúme nas pessoas, o geminiano não é do tipo que assumirá que possui um rival no amor e está disputando a atenção de alguém. Ele gosta de se sentir único e, mesmo durante uma crise de ciúme, tentará guardar a intensidade emocional para si. É bem possível que ele mande algumas indiretas ou desconte na mesma moeda para que o outro sinta na própria pele.

Virgem

O virginiano não gosta de parecer ao alcance de quem tenta atingi-lo, pois prefere demonstrar superioridade e equilíbrio. Isso faz com que ele não assuma que tem um rival no amor e que o ciúme está corroendo seu coração. Este signo é prático e junta evidências para confrontar se for preciso, mas antes disso, certamente assumirá sua postura passiva agressiva que deixará evidente que algo não está bem.

Aquário

O aquariano não costuma ser do tipo que entra em disputas quando o assunto é amor. No entanto, quando percebe que possui um rival e alguma insegurança é despertada, lidará com um desconforto que nem sempre consegue esconder. Ele não assume, mas logo seu humor será afetado e ele ficará de olho em quem está demonstrando as verdadeiras intenções. Quando alguém de Aquário não se conecta direito com os sentimentos, pode se tornar arrogante; este é um sinal de que existe um problema.

Sagitário

O sagitariano gosta de viver seus relacionamentos com liberdade e diversão, mas isso não o deixa imune de se sentir com ciúme e revolta ao descobrir que um rival disputa o mesmo coração que ele. Como gosta de receber atenção, pode tornar-se competitivo e alimentar inseguranças que logo começam a ter volta, seja por indiretas ou atitudes que irritem a outra pessoa. Por mais que odeie assumir, uma hora ou outra ele acabará em conflitos que expressam a verdade sobre seus sentimentos.

