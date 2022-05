O perfume importado IDEAL para cada tipo de mãe

O dia das mães está chegando e nada melhor do que presenteá-la com um perfume, não é mesmo? Para cada tipo de mãe existe uma fragrância ideal e você confere quais são os perfumes importados mais indicados a seguir. A lista foi baseada nesse texto do blog Beleza na Web.

Mãe alto astral

La Vie Est Belle (Lancôme)

Para as mães que vivem ‘de bem com a vida’, nada melhor que uma fragrância chamada ‘a vida é bela’. O perfume possui notas refrescantes que iluminam o ambiente. As notas de topo são Groselha Preta e Pera, as notas de coração são Íris, Jasmim e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Pralinê, Baunilha, Patchouli ou Oriza e Fava Tonka.

Mãe clássica e elegante

Sì (Giorgio Armani)

Esse perfume é para as mães que não descem do salto e a todo momento estão chiques e elegantes. A nota de topo é Cassis, as notas de coração são Rosa de Maio e Frésia e as notas de fundo são Baunilha, Patchouli ou Oriza, Ambroxan e Notas Amadeiradas.

A mãe da cidade

CH (Carolina Herrera)

A verdadeira mulher que está sempre ‘ligada’, indo de um lado para o outro nos centro urbanos e conhecendo todos os caminhos. Essa fragrância também é para as mães trabalhadoras, seja no escritório ou dentro de casa. As notas de topo são Fruta tropical, Bergamota, Limão de Amalfi, Toranja e Notas Aquáticas, as notas de coração são Pralinê, Canela, Flor de Laranjeira Africana, Jasmim e Tintura de Rosa e as notas de fundo são Camurça, Patchouli ou Oriza, Madeira de Cashmere, Sândalo, Almíscar, Âmbar e Cedro da Virgínia.

LEIA MAIS:

⋅ Você conhece o perfume do Star Wars?

⋅ 3 perfumes nacionais que ‘enlouquecem’ as mulheres

⋅ Perfumes PERFEITOS para você presentear a sua mãe