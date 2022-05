Horóscopo: conselho para cada signo finalizar a semana até 8 de maio de 2022

Mais uma semana está chegando ao fim e é preciso finalizar esta fase da melhor forma.

Confira alguns conselhos que podem ajudar:

Áries

Saiba se apaixonar da liberdade e expandir sem tomar decisões precipitadas. É importante ser maduro e sábio.

Touro

Não desprecie suas habilidades e seu brilho naquilo que não vale a pena. Saiba o que rende ou não e seja estratégico.

Gêmeos

Pare de repetir o passado e comece a expandir sua coragem; o que passou é apenas experiência e você pode usá-la para evoluir. Ninguém é obrigado a viver como os pais.

Câncer

Hora de estimular ainda mais sua mente e sabedoria; coloque seus pensamentos e inteligência em movimento, pois isso trará as respostas que precisa.

Leão

Os problemas devem ser resolvidos com reflexão e tempo, mas nem sempre sabemos como curar o que aconteceu na infância. Comece a lidar com esses bloqueios, com ajuda profissional se possível, e veja como será transformador e recompensador.

Confira mais: Os signos que sempre encaram disputas no amor

Virgem

Não espere que ninguém se adapte totalmente as suas expectativas e saiba comunicar suas necessidades com maturidade. É preciso não desejar a submissão e controle do outro para ter algo saudável.

Libra

Equilibre-se para poder usar a força dos pensamentos positivos e realizar. Tudo pode estar a seu favor e é preciso aproveitar e acreditar nisso!

Escorpião

A vida deve ser sempre escrita pelo protagonista; você. Não viva de expectativas e manipulações dos outros; faça o que deseja e quebre alguns padrões.

Sagitário

Interesse-se causar uma boa impressão, mas sem deixar de ser autentico. Especialmente em casos de reuniões, prepare-se e tenha confiança.

Capricórnio

Quando qualquer conflito ou desafio difícil surge, é preciso usar as cartas que você tem na manga e acreditar no seu poder.

Aquário

Cuidado com quem se aproxima e deixa uma energia de tensão no ar. Relaxe mais e saiba como manter seu foco no crescimento dia-a-dia.

Peixes

Assuma que alguns problemas só podem ser solucionados por você e dentro do seu coração também. Nada pode deter sua sede de alcançar uma meta.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!