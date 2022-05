Homens e mulheres listam as principais ‘coisas’ que estimulam a vontade de fazer sexo

Algumas teorias dizem que os homens experimentam excitação sexual espontânea, enquanto as mulheres têm excitação sexual situacional. Mas a verdade é que, independentemente do gênero, cada ser humano reage de formas diferentes de formas sexuais e também se sentem atraídos pela vontade de fazer sexo de inúmeras maneiras. Mas quais seriam as coisas mais comuns que podem excitar as pessoas?

A lista a seguir retirada do site Metro Reino Unido (em inglês) lista as 10 coisas mais propícias para rolar um clima para o sexo de acordo com o gênero:

Mulheres

Assistir a uma cena de sexo na TV ou filme com meu parceiro/parceira;

Troca de mensagens ‘quentes’ pelo celular;

Começo de um feriado;

Lençóis limpos;

Iluminação lisonjeira;

Vinho branco ou rosé;

Velas perfumadas;

Perspectiva de sexo pela primeira vez com alguém novo;

Sucesso no trabalho;

Compartilhando fotos sensuais.

Homens

Assistir a uma cena de sexo na TV ou filme com minha parceira/parceiro;

Receber uma selfie nua ou de topless;

Troca de mensagens ‘quentes’ pelo celular;

Cerveja (se sentir atraído ou atraente depois algumas cervejas);

Perspectiva de sexo pela primeira vez com alguém novo;

Lingerie sexy;

Parceira/o sugerindo sexo antes de mim;

Time favorito vencendo;

Se sair bem no trabalho;

Começo do fim de semana.

É importante observar que algumas situações acabam divergindo entre os gêneros, já outras são parecidas. Uma delas são as cenas de sexo, que causou inclusive a criação de um termo em inglês, o ‘Netflix and chilli’. Jessica Leoni, especialista em sexo e relacionamento diz: “Todos nós conhecemos a expressão Netflix an chill por uma razão muito boa. Nada nos deixa com vontade de sexo mais do que uma boa cena de sexo na frente da TV”.

LEIA MAIS:

⋅ Aniversário da decepção: Mulher não acredita no que ganhou e se sente insultada com presentes de filhos e marido; “Me sinto invisível”

⋅ Estas são as 4 regras que você precisa seguir para ter uma conversa produtiva sobre sexo com seu parceiro

⋅ Dois caminhos a seguir para ser mais feliz em um relacionamento, segundo psicólogos