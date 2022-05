Esta é a idade em que as mulheres param de tolerar sexo ruim

Assim como tudo na vida, os começos são sempre difíceis e servem de aprendizado. E não seria diferente com os relacionamentos. Ao iniciar a vida sexual, os jovens costumam ‘tolerar’ algumas situações, já que ainda estão aprendendo e entendendo o que agrada e o que não agrada. Porém, com o passar do tempo, as coisas precisam entrar no eixo, e um sexo insatisfatório não precisa ser mais tolerável. Pelo menos é o que relata Kelly (nome fictício).

“Eu tinha sido sexualmente ativa desde os 14 anos, mas nunca em um relacionamento, então nunca foi particularmente agradável”, diz ela ao Metro Reino Unido (texto em inglês).

Depois dessas experiências, Kelly questionou a si mesma sobre os ocorridos: “Acabei dando a mim mesma uma conversa estimulante no espelho, como - ‘por que você continua fazendo isso? Se você não pode dizer que não está gostando ou dizer a eles o que fazer, não faz sentido fazer sexo. Você precisa ter algum respeito próprio”.

De acordo com uma pesquisa feita por um fabricante de pílulas anticoncepcionais, a garota atingiu o ponto de virada e tolerância em sua vida sexual quatro anos antes da maioria das pessoas. A pesquisa contou com a participação de 2.003 mulheres de 18 a 45 anos, com 28% delas indicando que a aprenderam a não tolerar sexo ruim aos 21 anos. Já 39% delas informaram que aos 22 estavam gostando mais de fazer sexo pois estavam mais confiantes em si mesmas. Mas o que teria de tão especial nessas idades?

Kate Moyle, especialista em sexo, explica: “21 anos é a idade em que muitas pessoas estão passando de uma fase da vida para outra, seja deixando a universidade ou se firmando no mundo do trabalho. Com uma mudança no estágio da vida, potencialmente, também vem uma mudança em termos de expectativas e crescimento em nosso senso do que é aceitável para nós ou não”.

