As 5 flores mais raras do mundo! Imagem: Pexels

Além de trazer cor e vida para as casas, as flores trazem muitas histórias. Esse item também é um ótima escolha para presentear quem você ama, e nada mais justo do que, na semana que antecede o dia das mães, você descobrir quais são as flores mais raras do mundo. Quem sabe elas despertam o seu espírito aventureiro e você embarque em uma missão para encontrar alguma delas e presentear a sua mãe, não é mesmo?

Flor-cadáver

Amorphophallus titanum, conhecida como jarro-titã ou ainda ‘flor cadáver’ é na verdade uma inflorescência (conjunto de flores) que pode chegar até 3 metros de altura. De acordo com a Escola de Botânica, ela vive por cerca de 40 anos, mas só floresce cerca de três vezes neste período. A espécie pertence às florestas tropicais do oeste de Sumatra, na Indonésia e leva o título de ‘flor-cadáver’ por conta do seu aroma nada agradável aos humanos de carne em decomposição, que serve para atrair polinizadores.

Gloriosa superba

Essa planta pertence à família Colchicaceae e também é conhecida como lírio da chama. É uma espécie nativa da Ásia e na África e chama atenção em virtude da sua coloração. Porém, é preciso cuidado com o manuseio dessa flor, pois todas as partes da gloriosa são altamente tóxicas, podendo levar seres humanos e animais a óbito.

LEIA TAMBÉM: As 4 orquídeas mais raras do mundo

Orquídea de chinelo amarelo

Essa orquídea leva vário nomes populares, entre eles orquídea de chinelo ou sapatinho amarelo. É uma espécie presente na América do Norte e Reino Unido e leva esse nome pelo seu formato. Cypripedium parviflorum é uma espécie ameaçada de extinção.

Videira Jade

Strongylodon macrobotrys é uma das plantas mais bonitas que existem, em virtude da sua coloração única e estonteante. A trepadeira florece apenas nas Filipinas, podendo crescer até 18 metros.

Orquídea fantasma

Além da orquídea chinelo amarela, outra espécie está na lista das flores mais raras. A orquídea fantasma (Epipogium aphyllum) é batizada dessa forma por conta do formato fantasmagórico das suas pétalas. A flor também corre risco de extinção.