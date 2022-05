101 anos do perfume mais famoso do mundo: 9 fatos sobre a sua marca Imagem: Pexels

Alguns perfumes se tornam tão clássicos que só de ouvir o nome você já consegue imaginar o cheiro. E o contrário também acontece, você sente a fragrância de longe e já sabe qual o nome daquele perfume. É assim com Chanel Nº 5, lançado em 5 de maio de 21921, há exatos 101 anos, e considerado o perfume mais famoso do mundo. Mas o que será que faz a fragrância ser tão famosa assim? Talvez 10 fatos sobre ‘Coco’, uma das maiores estilistas do mundo e criadora da marca Chanel, possam explicar. A lista foi retirada da revista L’Officiel.

1. Apelido

Gabrielle Bonheur Chanel é o nome verdadeiro de Coco Chanel. O apelido foi dado quando ela cantava, por volta dos anos 1905 e significa ‘querida’. Provavelmente surgiu por conta da música “Qui qu’a vu Coco”, que, Coco cantava com frequência em suas apresentações.

2. Infância humilde

Coco tinha vergonha do seu passado e inventada muitas histórias sobre a sua infância, que foi muito humilde. Sua mãe morreu de tuberculose e seu pai abandonou a família. Dessa forma, a criança foi parar em um orfanato com doze anos e foi onde aprendeu a costurar.

3. Idade ‘alterada’

Gabrielle Chanel mentia sobre a sua idade. Ela afirmava ter nascido em 1893 e não em 1883, se dando 10 anos a menos.

4. Vendedora de chapéus

Antes de se tornar uma das maiores estilistas do mundo, ela começou no mundo da moda em uma loja de chapéus, em Paris.

5. O perfume mais famoso do mundo

‘Chanel Nº 5′, lançado em 5 de maio de 1921, além de ser o perfume mais famoso do mundo, também é um dos mais vendidos. Foi uma criação do perfumista Ernest Beaux a pedido de Coco e leva esse nome pois 5 era seu número da sorte. Coco foi a primeira estilista do mundo a lançar uma fragrância com seu próprio nome.

6. ‘Pretinho básico’

Até a década de 1920, a cor preta era uma cor reservada para funerais e senhoras em luto. No ano de 1926, a estilista incluiu um vestido preto básico e curto em uma coleção publicada na revista Vogue, que foi eternizado por Audrey Hepburn no filme ‘Bonequinha de Luxo’.

7. Fã de bolsos

Coco Chanel tinha uma paixão por bolsos. Tanto as roupas como acessórios que ela desenhou possuía muitos bolsos, com a referência sendo encontrada até hoje nas bolsas da marca.

8. Percursora de muitos estilos

Muitas pessoas não sabem, mas a estilista foi a ‘inventora’ de diversos modelos e estilos: calças para mulheres, cabelos curtos, cardigans e o clássico tweed, além de popularizar as cores preto e branco nessas peças. Também transformou as pérolas em um clássico da moda.

9. Supersticiosa

Chanel faleceu aos 87 anos, após um ataque do coração em sua suíte, no hotel Ritz. Ela está enterrada na Suíça, em um túmulo enfeitado por cinco leões, fazendo referência ao seu signo e seu número da sorte.

