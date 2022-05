Você conhece o perfume do Star Wars?

Star Wars é, sem dúvidas, uma das franquias que possuem mais fãs em todo o mundo! Iniciada nos cinemas por George Lucas, hoje o título conta com diversos filmes, séries, livros, animações, brinquedos e até mesmo itens de produto pessoal.

Um deles é o perfume Quasar Next Star Wars, d’O Boticário, inspirado na série de televisão The Mandalorian, uma das mais novas apostas da franquia Star Wars. A fragrância foi pensada para o público infantil, com idade a partir dos 7 anos, mas é claro que qualquer adulto pode utilizar o aroma, principalmente aqueles que são fãs da saga. Inclusive, na resenha feita por Sol Garrote, em seu canal no Youtube, ela diz que a fragrância combina mais com o público adolescente e jovem, principalmente pela presenta da nota de pimenta.

Em um frasco de 50 ml, esse é o primeiro perfume infantil da empresada voltado ao público masculino. O perfume pertence à família olfativa Fougère Aromático, e apresenta no topo notas de Hortelã-da-Água, Bergamota, Yuzu e Folha de Violeta, no corpo nota de Pimenta de Szechuan, Hortelã Picante e Notas Herbais e as notas de saída são Sândalo, Cedro Atlas e Almíscar.

De acordo com o youtuber e especialista em perfumes, Silso Santos, ao utilizar esse perfume, um dos primeiros aromas que aparece é de cítrico, porém algo bem suave. Uma das críticas feitas pelo youtuber é o fato da referência ao Star Wars estar presente apenas na embalagem em si e na cartela de adesivos que vem juntamente com o perfume, mas o próprio frasco mesmo não tem nada que remete à série, e lembra muito a versão original de Quasar Next.

