Relacionamento: Estas são as 4 mentiras contadas por seu parceiro caso ele esteja te traindo. (Reprodução/Netflix)

Se você desconfia de que seu parceiro esteja te traindo, existem alguns sinais de possíveis mentiras contadas por ele. E, caso esteja desconfiada, deverá ir até o final para descobrir se há ou não infidelidade.

Se você está lendo este artigo, considere este já como o primeiro passo para se prevenir. Antes de tomar qualquer atitude durante o período de desconfiança, é necessário que descubra tudo primeiro, pois ele nunca irá admitir caso seja questionado.

Existem algumas mentiras padrões que são usadas quando seu parceiro tem outra pessoa. Por isso você deve se atentar a tudo o que ele fala.

Baseado no portal Nueva Mujer, trouxemos aqui quatro mentiras que seu parceiro te diz quando está sendo infiel.

1 – Meu celular estava no silencioso ou descarregou

Se seu parceiro diz que não te respondeu porque o celular estava no silencioso ou descarregado, pode considerar este como um alerta de possível infidelidade.

Claro que ele pode estar falando a verdade, às vezes acontece. Contudo, se essa atitude é frequente, abra os olhos porque é um traço de possível traição.

2 – Você não pode ir porque só vai ter homens

É completamente normal que seu parceiro saia apenas com os amigos. Afinal, vocês não nasceram grudados. O problema é quando você é impedida de ser incluída frequentemente.

Caso seu parceiro sempre a impeça de estar entre ele e seus amigos, comece a suspeitar. Por que você não pode estar entre eles de vez em quando? Talvez seja porque ele esteja saindo com outra, então abra os olhos!

3 – Necessito do meu espaço

Todos nós necessitamos de espaço alguma vez na vida. Mas é diferente quando sua presença começa a incomodar seu parceiro. Como ele estaria incomodado com alguém que deveria querer estar junto?

Talvez o espaço que ele necessite é justamente para estar ao lado de outra. Então tome cuidado!

4 – É só uma amiga

Homens comprometidos podem ter amigas? Claro que podem! Da mesma forma que mulheres comprometidas também podem. Não há problema nenhum em compartilhar uma amizade com pessoas do gênero oposto fora do relacionamento.

Você precisa abrir os olhos caso ele passe muito tempo grudado com ela, a troca de mensagens e a forma como se tratam. Se sua intuição for atiçada, preste atenção nos sinais.

É importante que você jamais se precipite ou interprete as coisas de forma errada. Estes são apenas sinais de possíveis traições. Você só terá a certeza quando for a fundo e tirar prova.