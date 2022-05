Os signos que precisam aproveitar a Vênus em Áries até 22 de maio de 2022

Esta semana, a Vênus entrou em Áries e irá permanecer assim até 22 de maio de 2022. As energias podem ser conflitantes e fortes, mas alguns signos do zodíaco podem aproveitar a seu favor.

Saiba como:

Gêmeos

Hora de aproveitar a energia de novos ares no romance e compreender como pode ser positivo estar livre para viver as parcerias e socializar livremente. Valorize quem se aproxima e mantenha as conversas com a mente aberta. Quem estava sofrendo por uma finalização pode encontrar coragem para desapegar de vez.

Câncer

O canceriano pode sentir o desejo de deixar o coração encontrar novas realizações e isso o ajudará a ter um maior destaque. Oportunidades irão surgir e ascensões que irão muito além da vida amorosa também. Comemore este tempo de boa sorte e comece a construir um legado do qual se orgulha.

Libra

O amor estará intenso em sua vida e é preciso aproveitar a energia para se aprofundar em relacionamentos positivos e com grande colaboração. Reflita sobre as necessidades e saiba definir passos que o levam a se aventurar nos assuntos de coração, mas com senso de futuro e responsabilidade emocional.

Escorpião

A reflexão sobre o que faz bem em sua vida cotidiana irá ser ainda mais intensa e é preciso aproveitar esta energia para realizar mudanças necessárias que sempre foram adiadas. Nos relacionamentos, isso também pode significar tomar rumos mais saudáveis e que o colocam em paixões que se nutrem positivamente. Não permaneça na zona de conforto!

Sagitário

Momento de encontros e de compartilhar diversão de forma mais sincera. Aproveite o que chega externamente, mas também compreenda a inspiração que nasce dentro de você, começando assim a incorporar a criatividade e os bons sentimentos frequentemente. A ocasião especial de se amar e cuidar daquilo que o interessa com foco é sempre hoje!

Peixes

A reflexão também chegará como uma benção, mas é preciso lidar com os valores e necessidades que ficam a flor da pele. Aproveite este momento para defender o que acha certo, mas sempre com tato e sem permitir que o egoísmo se apodere. Muitas conclusões positivas podem sair desta fase e oportunidades em todos os níveis chegam para quem está preparado para crescer.

