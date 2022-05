Os signos que finalizam ciclos com a Vênus em Áries até 28 de maio de 2022

Alguns signos do zodíaco finalizam ciclos importantes durante a temporada de Vênus em Áries que começou esta semana. Esta fase rebelde e intensa, irá durar até 28 de maio de 2022 e pode encorajar alguns signos a finalizar ciclos e viver novos caminhos.

Confira quais são:

Áries

É bom ter cuidado com a impulsividade e pensar bem naquilo que deseja realmente para a sua vida amorosa. Tudo passa por uma reformulação e a sensação de é de se renovar e colocar a casa em ordem. Se comprometa com as causas certas e saiba lidar com a atenção que chamará nesta fase.

Touro

O taurino precisa de uma dose extra de paciência e direcionamento para o que realmente deseja. Este é um momento de olhar para os ciclos que drenam sua energia e não a devolvem positivamente e dar um basta. Tenha atenção com a importância de evoluir emocionalmente, pesando as atitudes com justiça e uma boa avaliação.

Leão

Esta é uma de movimentos rápidos e espontâneos. A aventura e paixão motivará ir em busca de novos ciclos e finalizar aquilo que se tornou apenas uma zona de conforto. Permita que a mente o coração se expanda, mas saiba visualizar os caminhos com maturidade. É tempo de aprender, assinar e intuir, não apenas se divertir sem sentido.

Virgem

É hora mergulhar fundo em algumas mudanças e limites que podem marcar a finalização de um ciclo no amor. Ao compreender que as dinâmicas dos relacionamentos podem ser saudáveis e entusiasmantes ao mesmo tempo, é possível compreender que o amor sempre tem espaço para se renovar.

Capricórnio

A conexão com o mundo interior e verdadeiras metas irá movimentar a necessidade de mudança na vida do capricorniano. É o momento de deixar para trás o que o mantém atado e começar a dar vida aos projetos que realmente despertam a paixão. Veja esta energia como a chance de iniciar transformações que o deixarão ainda mais satisfeitos.

Aquário

Um ciclo de crescimento se inicia, para que você possa crescer e aprender a seguir ainda mais o seu coração. Este é um momento de ter um despertar de habilidades importantes que o ajudam a lidar com os sentimentos sem medo e sem tantas travas. A comunicação também o ajudará a seguir em frente para uma fase melhor.

