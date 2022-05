Os signos com sorte no amor no início de maio de 2022

Dois movimentos importantes podem aumentar a sorte no amor para alguns signos do zodíaco no inicio de maio de 2022. Trata-se da Lua em Gêmeos, que acontece entre os dias 3 e 4, e o sextil entre Vênus e Plutão, entre os dias 2 e 7.

Descubra como alguns signos podem aproveitar esta energia para transformações positivas na vida amorosa:

Áries

A vida amorosa pode começar a melhorar para os casais e para os solteiros. O entusiasmo e a capacidade de ver o lado bom das pessoas podem aflorar, assim como a disposição para socializar. Apenas tenha cuidado com acabar chamando a atenção do passado. Permita-se iniciar um ciclo ainda mais próspero e renovado para o seu coração. A Lua em Gêmeos e o sextil entre Vênus e Plutão trouxeram esta energia de abertura e brilho na hora certa!

Gêmeos

Momento em que o orgulho e amor próprio podem dar as caras de forma mais intensa e colocam certezas mais positivas no amor. Prepare-se para receber respostas e se surpreender com o poder de definir o que sente para ir atrás das realizações que deseja. Não é hora de regredir ou de se deixar abater; aproveita a energia presenteada pela Lua em Gêmeos e o sextil entre Vênus e Plutão para dar novos saltos, ainda mais alinhados com os seus desejos. Iniciativa!

Virgem

O virginiano pode assumir as rédeas e as responsabilidades da vida amorosa após a energia despertadora da Lua em Gêmeos. É mais fácil visualizar o que é um problema e resolver a questão para poder fazer a vida amorosa andar novamente de forma positiva. Quem está em um relacionamento pode ter uma melhor comunicação e trabalho em equipe. É preciso sair dos padrões que não deram certo!

Sagitário

O sextil entre Vênus e Plutão determina que você se sente mais em casa com quem é e em algumas conexões amorosas que tendem a aparecer ou já estão em sua vida. Novas pessoas são atraídas e você se destaca nos círculos, o que abre portas para amizades e romances. Aproveite o momento para compartilhar seus interesses e fazer escolhas que surpreendem pela quantidade de pontos em comum que possuem. Coloque em prática a conquista e deixe que o amor flua!

