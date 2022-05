Os 8 principais sintomas que indicam que você tem problemas na tireoide

O hipertireoidismo é a alteração na glândula da tireoide, que faz com que o funcionamento da tireoide ocorra de forma exagerada. Já o hipotireoidismo faz com que ela funcione pouco. Ambos problemas na tireoide podem causar diversos sintomas e continuar se agravando, caso passem despercebidos.

Segundo o site especializado, Tua Saúde, o hipertireoidismo pode causar sintomas como agitação, nervosismo, dificuldade de concentração e emagrecimento, já o hipotireoidismo gera sinais de cansaço, perda de memória, facilidade para engordar, pele seca e fria, ciclo menstrual irregular e queda de cabelo.

Para o diagnóstico correto, é preciso realizar exames de sangue para medir os níveis do hormônio da tireoide no organismo, ou ainda uma ultrassom do local da tireoide, para verificar se não existem possíveis nódulos. Se você estiver com algum dos sintomas a seguir, o ideal é procurar um endocrinologista, médico especializado na área:

Aumento ou perda de peso

O aumento de peso, caso não haja uma dieta específica para isso, pode ser um indicador de hipotireoidismo. Isso ocorre pois a glândula em mal funcionamento pode desacelerar organismo. Caso o sintoma seja ao contrário, com a perda de peso repentina, pode ser diagnosticado como hipertireoidismo, ou ainda outra doença grave.

Dificuldade de concentração e esquecimento

Caso se sinta com a cabeça ‘fora do lugar’, pode ser um sintoma de alteração no funcionamento da tireoide. O hipertireoidismo causa falta de concentração, já o hipotireoidismo causa o esquecimento.

Queda de cabelo e pele seca

O estresse pode gerar a perda de cabelo, que é um sinal até comum nesses momentos, mas se esse problema ocorre sem motivo aparente e se prolonga por muito tempo, a sua tireoide pode estar em mal funcionamento. A pele seca acompanhada de coceira fora de época (clima seco e tempo frio) também é um forte indicador para o problema.

Além dos sintomas citados acima, você deve prestar atenção nos seguintes sinais:

Desconforto na garganta e no pescoço;

Alterações de humor;

Prisão de ventre;

Sonolência, cansaço e dores musculares;

Palpitações e pressão alta.

Atenção!

Esse texto tem como objetivo apenas informar sobre o problema e não precisamente indicar soluções médicas. Caso apresente esses sintomas, busque ajuda especializada e nunca faça o uso de medicamentos sem prescrição.

