NASA: Imagem captada pelo Telescópio Hubble revela ‘galáxia misteriosa’ no espaço; confira

A galáxia ultradifusa GAMA 526784 aparece como um tênue pedaço de luz nesta imagem do Telescópio Hubble da Agência Espacial Americana (NASA).

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, este objeto fino reside na constelação de Hydra, a cerca de quatro bilhões de anos-luz da Terra.

Galáxias ultradifusas, como GAMA 526784, possuem várias peculiaridades. Por exemplo, podem ter quantidades muito baixas ou altas de matéria escura, a substância invisível que se acredita ser a maior parte da matéria do universo.

Observações de galáxias ultradifusas encontraram algumas com uma quase completa falta de matéria escura, enquanto outras consistem em quase nada além de matéria escura.

Outra estranheza desta classe de galáxias é sua abundância incomum de aglomerados globulares brilhantes, algo não observado em outros tipos de galáxias.

Imagem captada pelo Telescópio Hubble revela ‘galáxia misteriosa’ no espaço

O Hubble capturou o GAMA 526784 com a Advanced Camera for Surveys (ACS), que foi instalada em 2002 por astronautas durante a Hubble Servicing Mission 3B.

Como detalhado pela NASA, desde então, o instrumento desempenhou um papel fundamental em alguns dos resultados científicos mais impressionantes do Hubble.

Esta imagem vem de um conjunto de observações do Hubble projetadas para esclarecer as propriedades das galáxias ultradifusas.

A visão aguçada do Hubble permitiu que os astrônomos estudassem GAMA 526784 em alta resolução em comprimentos de onda ultravioleta.

Ainda de acordo com as informações, com isso, ajudando a avaliar os tamanhos e idades das regiões compactas de formação de estrelas da galáxia. Confira:

Texto com informações da NASA