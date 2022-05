Funcionária de pub compartilha o que realmente gostaria de dizer aos clientes problemáticos

Uma funcionária de um pub inglês compartilhou como é trabalhar no estabelecimento comercial - e o que ela gostaria de poder dizer a clientes problemáticos.

Flora foi ao TikTok para desabafar sua frustração depois que um grupo de clientes pediu várias bebidas em sequência, como detalhado pelo site The Mirror.

Ela disse que depois de beber, um membro do grupo começou a engasgar com um copo de cerveja enquanto ela observava.

Após perguntar como estava, Flora, que compartilhou o vídeo na rede social, disse que gostaria de poder dizer a esses clientes que ‘achamos que você já bebeu o suficiente’.

Logo o registro de Flora que teve mais de 600 mil visualizações no TikTok se tornou viral nas redes e gerou inúmeros comentários.

Um seguidor fez uma pergunta séria na postagem: “Não existem leis para impedir que restaurantes ou bares sirvam demais aos clientes? (Em relação ao álcool)”.

Ainda de acordo com as informações, a trabalhadora do pub respondeu: “Na verdade, é ilegal ficar bêbado em um pub”.

