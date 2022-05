Sinais de que você está namorando uma pessoa falsa

Você já ouviu o ditado ‘se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é’? Muitas pessoas aplicam essa frase ao iniciar um relacionamento e preferem ir se abrindo aos poucos, para que não caiam em armadilhas.

Porém, também existe o outros lado, onde as pessoas se jogam com tudo em um romance... E acabam se frustrando, por isso, a primeira ideia de dar passos curtos talvez não seja tão ruim assim.

“Se você se encontra no meio de uma ofensiva e está sentindo que essa pessoa é boa demais para ser verdade, você provavelmente deveria levar esse pensamento a sério e dar um passo atrás, pois você corre o risco de se apaixonar pelo ‘encantador, um tipo de parceiro tóxico que faz parecer estar acontecendo seja real, o romance de conto de fadas ou o amor da Disney que você vê nos filmes, quando não é verdade”, diz a psicoterapeuta Cathy Press ao Metro Reino Unido (texto em inglês).

Antes de você cair na ‘armadilha’, é possível deduzir os sinais que esse parceiro acaba demonstrando. Veja quais são a seguir:

Eles dizem tudo o que você quer ouvir

Mesmo que você não goste de tudo o que sai da boca de um futuro parceiro em um encontro, discordâncias costumam ocorrer. Se absolutamente tudo é exatamente o que você sonha em ouvir, isso não é tão bom quanto pode parecer.

Eles planejam um futuro irreal ao seu lado

Fingir futuro é outra tática clássica para aumentar suas esperanças e fazer você investir em um relacionamento. Um ‘lobo em pele de cordeiro’ promete a você o mundo: o casamento, bebês, viagens, etc, mas isso serve apenas para você se apegar.

Eles dizem ‘eu te amo’ muito rápido

As coisas parecem estar se movendo super rápido? Então desconfie. Se você está apenas em alguns encontros e eles já estão cobrindo você com extremo carinho, promessas e dizendo eu te amo, é melhor repensar na relação com esse parceiro.

Eles te compram grandes presentes

“Você tem que se perguntar: o presente é me tratar genuinamente e me fazer sentir especial? Ou foi dado para me fazer sentir endividado e talvez ser usado mais tarde como alavanca quando eles querem que eu faça algo que eu não quero fazer?”, explica Cathy.

LEIA MAIS:

⋅ Psicóloga compartilha 2 segredos para aumentar sua confiança durante um date

⋅ As vantagens e desvantagens de se casar jovem

⋅ 5 curiosidades sobre sexo com aquarianos