Relacionamento: Vale a pena ter amizade com ex? Saiba quais são os prós e os contras

Terminar o relacionamento pode ser um processo que resulta em diversas marcas. Na hora de pôr um ponto final, alguns casais simplesmente se afastam por não se suportarem mais e outros levantam a bandeira branca em conjunto, por exemplo.

Quando o compromisso termina, é comum que haja o questionamento: “Vale a pena ser amigo do meu ex?” Não há uma resposta única para todos os casos, por isso é necessário levar diversos fatores em consideração.

Algumas pessoas costumam não querer mais nenhum tipo de contato com o ex, seja para evitar gatilhos emocionais ou lembranças de uma convivência tóxica.

Para outros, possuir amizade com ex não causa nenhum problema. Muito pelo contrário, o carinho e companheirismo ainda pode acontecer, mesmo a paixão não existindo mais. Sendo assim, é importante analisar cada caso, pois eles variam de experiências.

Alguns relacionamentos podem acabar com marcas de abusos psicológicos, feridas emocionais e brigas, inseridos totalmente em uma atmosfera tóxica.

Contudo, há compromissos que acabam de forma amigável, respeitosa e de um jeito completamente saudável. Mesmo que seja doloroso para o casal, as mágoas são superadas e pode surgir a amizade.

Se você ainda possui dúvidas sobre manter esse tipo de contato com seu ex, preparamos uma lista de prós e contras, baseados no portal Nueva Mujer. Confira!

Posso ser amigo do meu ex?

prós

Você poderia contar com uma amizade profunda

Como você passou certo tempo ao lado desta pessoa, provavelmente já a conheceu o suficiente. Com ela, há a possibilidade criar uma amizade mais sincera e profunda.

Você aprenderá a respeitar seu próprio passado

Como já houve a experiência ao lado se seu parceiro, será possível acompanhar a evolução de ambos, fazendo com que vocês amadureçam e aprendam com o passado.

Você vai entender como o amor transforma

Ver o seu ex como amigo, de uma forma totalmente distinta do romance, fará com que você entenda a transformação do afeto no qual carregava.

O respeito pela outra pessoa também é um valor

Com a crescente na amizade, você dará mais valor para a convivência e o vínculo fortalecerá, ainda que não romanticamente.

Contras

Se ainda houver sentimentos, pode haver confusão

Você precisa ter certeza de que seus sentimentos estejam esclarecidos, assim como seu ex. As emoções podem ser confundidas e a relação será piorada.

Pode haver desconforto com novos parceiros

Quando seu ex-parceiro iniciar o relacionamento com outra pessoa, isso pode causar desconforto tanto em você – o que é natural – quanto nela.

Se existirem comportamentos tóxicos, eles provavelmente serão repetidos

Não pense que se o relacionamento amoroso era tóxico, a amizade irá mudar isso. As tratativas têm a ver com a convivência, não com o status. Neste caso, é melhor que você desconsidere a amizade.

Se houvesse feridas profundas, elas podem não terminar de cicatrizar

Não pense que suas feridas irão cicatrizar se você voltar para a fonte que te feriu. Antes de tomar qualquer passo, é necessário que seu coração esteja cicatrizado.