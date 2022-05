Maquiagem: 3 truques fáceis para os olhos que vão te fazer parecer mais jovem

Embora existam diversos procedimentos estéticos capazes de atingir esta finalidade, é possível também utilizar truques de maquiagem que fazem com que uma pessoa aparente ser mais jovem.

E, se você quer descobrir alguns deles, em especial os focados na região dos olhos, confira depois do destaque 3 dicas importantes e fáceis de aplicar, que são compartilhadas pelo portal de notícias Nueva Mujer.

1 - Marque as suas sobrancelhas

Isso mesmo! Além do cuidado com as pálpebras com as cores necessárias, uma sobrancelha bem feita e marcada dará maior destaque na região dos olhos e do seu delineado.

2 - Alongue os cílios

Embora pareça simples, este truque fará com que você tenha uma aparência muito mais jovial. Além de complementar o uso do delineador, fará com que você tenha um olhar muito mais aprofundado.

3 - Aposte no iluminador

Para atingir esse efeito mais “juvenil”, uma excelente aposta é no iluminador, mas, claro, desde que aplicado nas zonas corretas. Assim sendo, você deve utilizá-lo na região do canal lacrimal e abaixo da sobrancelha.

E então, gostou das dicas?

