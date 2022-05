Relacionamento: Estas são as 3 atitudes suas que podem fazer com que você sofra traição

Relacionamento: Estas são as três atitudes suas que podem fazer com que você sofra traição. (Reprodução/Netflix)

Existem diversos motivos que podem acarretar a infidelidade dentro de um relacionamento. Às vezes, o resultado de uma traição pode acontecer devido a alguns fatores que criam rupturas na relação de um casal.

Trair o companheiro está ligado ao caráter da pessoa que cometeu tal alto. Contudo, existem alguns comportamentos no relacionamento que impulsionam a probabilidade de a infidelidade ocorrer.

Algumas ações que aumentam a probabilidade de traições podem ser evitadas quando se começa a notar o que está de errado na relação e, sendo importante para você, buscar meios de resolvê-las antes que seja tarde.

Baseado no portal Nueva Mujer, confira algumas das atitudes que tornam mulheres e homens vulneráveis à infidelidade

1 – Evitar de expor seus sentimentos com o parceiro

Quando um homem ou uma mulher não expõe seus sentimentos dentro de uma relação, há a probabilidade de uma terceira surgir, pois ela poderá servir como refúgio emocional. A infidelidade poderá ocorrer nesta situação.

As comparações negativas irão aumentar entre o casal, com frases do tipo: “com ela eu posso desabafar” ou “ele me entende melhor do que meu parceiro”, e isso já cria um afastamento.

Terapeutas falam sobre a importância da comunicação dentro de um relacionamento para que relações saudáveis sejam construídas.

2 – Fugir dos conflitos e ser paranoico

Quando você evitar resolver os problemas que sondam sua relação, está cometendo um grave erro! Não ignore ou subestime as emoções do outro, além de fugir dos conflitos.

Acumular sentimentos podem gerar uma bola de neve, causando um grande problema lá na frente. Os problemas precisam ser enfrentados de modo saudável, sem passar pano ou colocá-los para debaixo do tapete.

Agir de forma paranoica também é um ponto extremamente prejudicial. Usar sua insegurança para controlar seu parceiro sobre onde ele vai, com quem pode falar e demostrar ciúmes excessivo, causa desgaste e faz com que ele busque refúgio em outro lugar.

É necessário que haja maturidade para resolver as questões problemáticas e expô-las com sabedoria.

3 – Focar somente nas coisas negativas

Homens e mulheres ficam vulneráveis à infidelidade quando se concentram apenas nas coisas negativas relacionadas a seus parceiros. Se algo de ruim aconteceu e já foi resolvido, não há necessidade de “jogar na cara” todas as vezes, trazendo questões do passado para usar como arma.

Diminuir os feitos positivos de seu parceiro e focar apenas nas coisas ruins pode ser um tiro no pé. Então tome muito cuidado com atitudes como esta.

Caso você e seu parceiro já possuam uma vida sexual ativa, é importante que o contato físico e a intimidade ocorram com frequência para que haja reconexão.