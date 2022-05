Os signos que superam o ex em maio de 2022

Este novo mês inicia com uma energia intensa e que pode fazer muitas pessoas voltarem ao passado devido ao Mercúrio fica retrógrado que ocorrerá no signo de Gêmeos em 10 de maio de 2022.

Confira os signos que podem usar esta energia para superar amores do passado:

Áries

Maio de 2022 pode ser iniciado com muito entusiasmo no amor e um forte poder de atração. O passado tende a retornar de forma dramática ou intensa, mas a confiança estará em alta para motivá-lo a não ceder e fechar estes ciclos. Seguir em frente é importante e você pode sentir que este é um momento incrível para iniciar novos caminhos. Conte com a sorte, pois ela esta do seu lado!

Touro

A vida amorosa precisará de mais iniciativa e movimento para conhecer novas pessoas, mas o passado tende a regressar com facilidade. No entanto, a força para despertar e finalmente deixar o que é tóxico para trás estará muito presente. É importante cuidar mais da saúde, autoestima e espiritualidade para se libertar de padrões que já não fazem bem.

Gêmeos

A chance de estar lidando com um ex agora é grande, mas essa concentração de energia no passado será focada na finalização. É hora de resolver sentimentos e poder seguir em frente para novas aventuras. Se comunique com cuidado e esteja aberto a mudar algumas perspectivas importantes. A felicidade será ainda mais explorada após isso!

Virgem

Existe um grande fardo sendo deixado para trás e uma nova confiança sendo assumida na sua vida amorosa. Prepara-se para enterrar o passado e seguir em frente, especialmente retomando a coragem que tinha para confiar e se relacionar com as pessoas. Novos caminhos começarão a se abrir e a felicidade se concreta.

