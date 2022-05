Horóscopo mensal: Previsões para todos os signos do zodíaco em maio de 2022

Abril chegou ao fim e já estamos preparados para encarar maio de 2022! Confira as previsões para todos os signos do zodíaco no horóscopo mensal.

Áries

Durante o mês de maio, a oportunidade de um emprego novo, que pode ser bem remunerado, chegará.

Lembre-se que neste mês seu signo tende a renascer em sua forma de pensar e elevar sua energia de forma positiva. Por isso, reflita e medite mais no seu cotidiano.

Você recebe um convite para fazer uma viagem este mês. Serão dias de se apaixonar e se aproximar das pessoas

Cuide do seu dinheiro e evite empréstimos. Você termina um pagamento e planeja trocá-lo por um mais recente. Neste mês chegará um dinheiro extra. Seus números são 27 e 68.

Cuidado com as fofocas e as más energias que o cercam. Não fale sobre seus planos e fique longe de maus amigos; pessoas más estão de olho. Você obtém reconhecimento por um novo projeto de trabalho. Tente dormir melhor para recuperar as energias.

Touro

Maio de sorte. Lembre-se que uma fase em que a energia positiva é sempre renovada; use roupas brancas e perfume.

Você resolve questões com documentos e residência. Se tiver burocracias mas sérias, tente se orientar com um profissional.

Dinheiro extra chega e é preciso tentar investir em você. Uma proposta de um bom negócio chegará e trará a abundância.

O casamento ou a convivência chegam em sua vida. Pense bem antes de agir para não se arrepender depois.

Cuide de dores de estômago ou problemas de visão, pois estes são seus pontos fracos durante todo o mês. Você recebe presentes que não esperava e isso o deixará muito feliz.

Realize novos projetos de vida. Certifique-se de terminar seus estudos profissionais e não adie nenhum curso. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Seus números da sorte durante todo o mês serão 51 e 71.

Gêmeos

Neste mês, a sorte estará do seu lado em questões de trabalho e você fechará os projetos que deseja. Não esqueça que seu melhor ciclo começa em maio e isso ajudará a renovar completamente seus desejos.

Alguns amigos vão se afastar de você por causa de fofocas e energias ruins, mas lembre-se que isso ajudará a fortalecer sua energia e buscar relacionamentos mais sinceros. Logo as conexões serão mais saudáveis e sem tantos contratempos.

Não busque a perfeição da pessoa com quem você está no amor, é preciso ser realista. Você conhece alguém e o deslumbra; aprenda a diferenciar amor e paixão. Tente ser mais fiel e feliz nas conexões.

Você recebe um convite para uma viagem durante e será muito positivo. Você recebe dinheiro ou pagam dívidas anteriores. Não carregue os problemas dos outros e aprenda a se livrar das más energias.

A sorte irá acompanhá-lo com os números 23 e 38 durante todo o mês. No amor, você terá maior compatibilidade com os signos de Libra e Áries.

Câncer

Maio será um mês repleto de boas oportunidade e crescimento profissional. O quinto mês do ano é muito significativo para o seu signo e você toma as decisões mais importantes da sua vida.

Finalmente uma situação familiar que o deixou muito preocupado é resolvida. Você completa os pagamentos de dívidas e começa a economizar.

Tenha cuidado com seu parceiro no amor e com os ciúmes; às vezes, sua mente cria situações falsas, então controle-se e não seja tão possessivo. Você recebe dinheiro extra para problemas de dívida.

Demissões e ajustes movimentam sua vida profissional. Mantenha-se em dia com o exercício e a a alimentação; a disciplina também é autocuidado. Máxima cautela com seus pagamentos com cartão para evitar fraudes.

Você faz uma viagem ou é convidado a passar alguns dias com seus amigos. No amor, a pessoa ideal sempre virá, apenas tente não se apressar em procurá-la, deixe o destino fazer o seu trabalho.

Leão

Maio será uma fase de novas aventuras em sua vida. Decida mudar completamente sua forma de pensar e agir para desfrutar de melhores oportunidades de crescimento no trabalho e na vida pessoal.

Lembre-se que o seu signo é muito forte e bom para os negócios, mas você sempre desanima muito rápido; é hora de aprender a ter maior controle sobre suas emoções e ser persistente com o que importa.

Cuide mais do seu dinheiro e procure economizar. Seja mais cuidadoso em suas finanças. Seus números da sorte serão 14 e 22.

Quanto ao amor, muitos amores passados o cercam. Neste mês, tente fechar os círculos e comece a conhecer pessoas que pensam como você, especialmente do signo de Aquário, Áries e Câncer.

Você terá que resolver uma questão legal da melhor maneira. Não seja tão intenso em sua vida diária e aprenda a deixar os vícios que não são bons para você.

Aprenda a estar consciente de tudo o que você se propõe a fazer na vida e lute. Cuidado com os processos judiciais em sua família; tenha muita atenção.

Virgem

Maio será um mês muito especial e de surpresas em diversos assuntos. Assuntos jurídicos são resolvidos. Use muito perfume para que as boas energias estejam presentes.

Lembre-se de deixar a preguiça de lado e colocar seu corpo em ação para se sentir bem. Exercícios e uma alimentação saudável irão ajudar a ter mais energia. Conselhos chegam e ajudam a lidar com a traição e a infidelidade.

Seus números da sorte serão 13 e 66. Você recebe o convite para fazer uma viagem e pode ser em família. Lembre-se de ser mais profissional em seu trabalho e não deixe que as más energias inundem sua vida.

No amor, você terá que dar muito apoio ao seu parceiro e fortalecer o apoio. Os virginianos solteiros conhecem um novo amor do signo de Peixes ou Touro, que será muito compatível.

Libra

Maio será um grande mês para mudar as atitudes e se renovar. Tenha em mente que é um vencedor em tudo que se propõe a fazer para ser melhor em todos os sentidos.

Você terá a oportunidade de mudar de emprego e fechará projetos. Lembre-se de que a abundância sempre reina, mesmos em momentos de mudanças pessoais e amorosas. Uma decisão importante chega no amor.

Seus signos mais compatíveis são Touro e Aquário, com eles você se sentirá melhor. Você lida com problemas jurídicos e deve ficar longe de más energias para se proteger. Seus números da sorte são 16 e 50.

Escorpião

Suas energias estarão mais despertas do que o normal e a intuição dará sinais sobre um caminho a seguir em questões de trabalho e vida pessoal. Seus números da sorte são 17 e 25.

Você terá sorte. Tenha cuidado com problemas nervosos e cuide mais da saúde. Em seu trabalho, chegam mudanças para ter uma posição melhor ou aumento salarial.

Um amor proibido virá, apenas lembre-se de não se apaixonar de cara e vá com calma. Não resolva mais os problemas dos outros, apenas dê sua opinião e não se sobrecarregue.

Você cura as feridas do coração. Seu signo tem que estar em contato com a natureza para se sentir bem. Mantenha uma alimentação saudável para ter mais saúde.

Sagitário

Maio de boa sorte e ideal para terminar os ciclos pendentes. Na vida, você deve ser organizado tingir seus objetivos. Você fecha um ciclo de um relacionamento amoroso e deve dar um tempo para si mesmo.

Você termina de pagar uma dívida e deve economizar. Uma viagem pode surgir. Cuidado com o excesso de sol se você for passear e se exercitar, seu ponto fraco é a pele.

Seus números da sorte são 26 e 46. Uma competição e ascensão no trabalho. Você ajuda quem ama. É muito importante defender seus ideais na vida, então não se deixe influenciar por outra pessoa que quer influenciar nas suas decisões e obrigar a fazer o que você não quer.

Capricórnio

A oportunidade de um emprego novo e bem remunerado virá. Você terá uma renovação na sua forma de agir e a energia se torna mais positiva. Um convite ou uma viagem trará muita felicidade pode ser com o parceiro.

Tenha cuidado com seu dinheiro e tente ser mais discreto em seus sucessos porque você gera muita inveja. Cuidado com as más amizades; seu signo é muito confiante e isso faz com que você tenha maus momentos.

É hora de tomar a decisão de ser feliz e viver o amor agora; não foque apenas no trabalho. Você recebe um reconhecimento por um novo projeto de trabalho. Movimente-se e tenha uma boa alimentação para ter energia.

Aquário

Acompanhe a boa sorte neste mês. As energias positivas estão do seu lado e é preciso ser mais discreto para não atrair inveja. Renove sua vida.

Você coloca seu coração em paz e decide recomeçar. Um novo amor chega. Você organiza seus documentos e pode viajar.

Um salário melhor está por vir. Cuide das dores nas costas e nos ossos. Aproveite seus dias para realizar novos projetos de vida. Termine seus estudos ou finalize projetos; não deixe pela metade.

Seus números da sorte são 31 e 76. Você descobrirá sobre uma gravidez. O pensamento estará em alguém de Áries ou Libra; converse com essa pessoa para ficar em paz. Tome cuidado com roubos e perdas.

Peixes

Será um mês de muitas atividades de trabalho e estudo. Você pode se apaixonar por alguém de Áries, Câncer ou Escorpião; eles serão muito compatíveis com você.

Cuidado com o carência motivar atitudes ruins. Tente economizar dinheiro. Cuidado com as traições de amigos no trabalho. Você faz mudanças em sua casa e compras.

Um convite chega. Serão dias de estar em constante renovação pessoal e ter mais comunicação com o divino.

As energias positivas estarão do seu lado e você sai vitorioso em situações legais. Seus números da sorte são 7 e 35. A vontade de começar uma família aumenta.

