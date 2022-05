As vantagens e desvantagens de se casar jovem

Para muitos casais, o casamento é um dos passos mais importantes em uma relação. É ele quem oficializa um compromisso que você tem com o seu parceiro, independente do tempo que a relação tem ou da idade do casal. E é justamente sobre esse o segundo ponto que o texto vai abordar. Afinal, existe uma idade certa para se casar?

No mês de abril, ocorre o casamento da atriz Nicola Peltz, de 27 anos, e o modelo Brooklyn Beckham, de 23 anos. Após a cerimônia, seu irmão mais novo, Romeo Beckham, disse que também está pronto para se casar, segundo uma fonte próxima da família. Tanto ele quanto a sua namorada estão com 19 anos.

Não é algo tão incomum observar pessoas anônimas ou famosos se casando cedo, contudo, para muitos, sentir-se seguro de qualquer coisa aos 19 anos é raro, sendo o casamento um passo ‘difícil’ de dar, principalmente tão novo. Mas quais seriam as vantagens e as desvantagens de se casar cedo?

“Os primeiros relacionamentos geralmente parecem mais diretos, com maior otimismo e boa vontade. Isso pode estar associado à mente aberta e flexibilidade”, explica a psicóloga Gemma Harris ao Metro Reino Unido (texto em inglês). Além disso, crescendo juntos em um relacionamento, é capaz que o casal desenvolva estilos parecidos, sendo algo positivo.

“Por outro lado, aqueles que procuram relacionamentos de longo prazo e se casam com 30 e 40 anos podem estar sobrecarregados, não apenas por traumas e tristezas de relacionamentos passados, mas pela pressão autoimposta para encontrar um parceiro adequad. ‘Esse tipo de ansiedade pode criar tensões nos relacionamentos”, complementa Gemma. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os homens se casam em média com 30,8 anos e as mulheres com 28,2 anos.

Segundo o site ‘Sou Mamãe’, algumas vantagens de se casar jovem são:

Criar vínculos mais fortes;

Compartilhar a mesma história;

Cultivar a tolerância e a paciência;

Crescer como família;

Viver mais tempo com o seu parceiro.

Já o site eHow Brasil lista algumas desvantagens, sendo elas:

Financeiras;

Ainda estão se autodescobrindo, podendo mudar de gostos, opiniões, interesses, objetivos, etc.;

Achar que são parecidos, mas não são.

Não existe certo ou errado em se casar cedo e cada parceria é diferente, porém é preciso entender e pensar bem sobre os prós e contras e entender se você está realmente disposto a isso.

