As leis mais diferentes do mundo!

As leis dos países servem para que os cidadãos as sigam, independentemente se for uma pessoa local ou um turista. Óbvio, a maioria delas fazem total sentido e foram criadas para que a ordem fosse mantida. Mas outras são muito antigas e perderam o total sentido, ou ainda foram criadas sem ao menos um motivo muito plausível, mas que mesmo assim devem ser cumpridas para que não haja advertências ou até mesmo prisão!

Ficou curioso para conhecer algumas delas? Confira a seguir as 6 leis mais ‘estranhas’ do mundo. O post original pode ser encontrado no Jusbrasil.

6. Em Columbia, condado da Pensilvânia, Estados Unidos, existem três leis muito... específicas: é proibido estouras bexigas na rua, cantar no chuveiro e dormir no congelador.

5. Em Cingapura, desde 1992, é proibido a venda de chicletes. Em 2004 o governo abriu exceções e desde então chicletes de nicotina e para fins de saúde são liberados, porém liberados apenas sob prescrição médica.

4. No Brasil, o consumo de melancias. já foi proibido. A regra ficou em vigência entre 1894 a 1991 na cidade de Rio Claro, interior de São Paulo, pois se acreditava que a fruta transmitia tifo e febre amarela.

3. Mais uma lei dos Estados Unidos. Em Kansas, é proibido servir vinhos em uma xícara de chá.

2. Na Tailândia, existe uma lei que proíbe que um chiclete seja jogado no chão, com multa que, convertida, ficaria em aproximadamente R$ 3.050. Caso a pessoa se recuse a jogar o chiclete no lixo, ela é presa. Em comparação a lei de Cingapura, essa aparenta ser até ok, não é mesmo?

1. Em Chicago, nos Estados Unidos, é proibido comer em um lugar que esteja em chamas. Ufa!

