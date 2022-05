Maio de 2022 chegou e alguns signos do zodíaco podem enfrentar energias intensas e controversas no amor. Lembre-se também quem com a chegada de Mercúrio fica retrógrado em Gêmeos em 10 de maio, é de se esperar que o passado também volte a dar as caras.

Confira os signos que podem se apaixonar pela pessoa errada em maio de 2022:

Câncer

É possível que algumas pessoas do passado voltem tentando uma reaproximação por meio de promessas. Infelizmente, a carência pode agir e a intensidade o faz seguir os caminhos menos indicados. Lembre-se das atitudes que o trouxeram até aqui e liberte-se de padrões tóxicos que continuam afetando sua vida no amor. É preciso dar um novo brilho a sua vida amorosa!

Leão

A vontade movimentar a vida e o amor será importante, mas alguns problemas podem surgir no meio do caminho. Conexões do passado ressurgem ou alguns sentimentos de amizade são confundidos com algo mais. É preciso ter atenção, porque a chance de se apaixonar aumenta e é melhor fazer escolhas com sabedoria. Cuidado com quem faz questão de não prometer nada estável.

Escorpião

Esta é uma fase de muita mudança nos relacionamentos e a energia é intensa. No entanto, se você não começar a fazer a limpeza e deixar para trás o que já não acrescenta positivamente em nada, padrões começam a se repetir, especialmente aqueles que machucaram e precisam ser renovados. O passado volta e pode deixar alguns traumas aflorarem. Prefira seguir em frente e respirar novos ares na vida amorosa.

Aquário

Este pode ser um momento de indecisões na vida amorosa e é preciso escolher melhor, evitando voltar ao passado ou se envolver em triângulos amorosos. Ao escolher, reflita e não seja precipitado. Toda ação tem um preço e é necessário escolher o que realmente pode contribuir para a evolução e felicidade.

